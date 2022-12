F1 | Cosa rischia la FIA seguendo la strada tracciata dalla FIFA

Carica lettore audio

La notizia che la FIA ha aggiornato il suo Codice Sportivo Internazionale per limitare le dichiarazioni "politiche" in Formula 1 e in altre serie è stata giustamente accolta con disappunto.

La notizia giunge dopo settimane di dibattito sull'intervento della FIFA durante i Mondiali di calcio in Qatar per quanto riguarda l'evidenziazione di questioni sociali, preferendo "attenersi al calcio" nonostante le controversie che hanno circondato il torneo.

Finora, la F1 non aveva mai inserito nelle sue regole qualcosa di esplicito che potesse limitare i piloti dall'esprimersi su questioni che ritenevano importanti, limitandosi a rispettare lo statuto della FIA che aveva un'ampia portata. Ma con le limitazioni più specifiche ora inserite nel Codice Sportivo Internazionale, la FIA sembra seguire la FIFA su una strada preoccupante, che va contro gran parte della recente spinta al cambiamento in F1.

Gran parte della narrazione intorno alla Coppa del Mondo ha riguardato l'idoneità del Qatar come nazione ospitante, visti i suoi precedenti in materia di diritti umani, il trattamento dei lavoratori migranti che "hanno continuato a subire abusi sul lavoro" secondo un rapporto di Amnesty International del 2021, e il fatto che l'omosessualità sia un reato penale.

Ciò ha spinto molti a protestare, sia attraverso il progetto di far indossare ai capitani delle squadre una fascia con una bandiera arcobaleno - che alla fine è stato abbandonato a causa delle minacce di azioni sportive - sia attraverso la copertura televisiva. L'ampiezza dell'evento ha reso impossibile limitarsi allo sport, come vorrebbero coloro che cercano di nascondere sotto il tappeto questioni sociali ed umane così importanti.

La FIFA, l'organismo che governa il calcio, si è limitata a richiamare le sue leggi sul gioco, affermando che non permettevano il tipo di dichiarazioni politiche che le squadre volevano fare con la fascia "OneLove". Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcuni personaggi di prendere posizione.

Prima della partita inaugurale contro il Giappone, i giocatori della Germania hanno posato per una foto coprendosi la bocca, una mossa volta a "trasmettere il messaggio che la FIFA ci sta mettendo a tacere", secondo l'allenatore Hansi Flick. L'analista della BBC Alex Scott ha indossato la fascia al braccio durante la trasmissione della partita dell'Inghilterra contro l'Iran, mentre il ministro dello sport britannico Stuart Andrew ne ha indossata una in tribuna durante la partita del Galles. Ma l'invito ai giocatori a non indossare la fascia al braccio è stato accolto con disappunto da molti gruppi di tifosi LGBTQ+, soprattutto perché la FIFA era stata informata del piano a settembre.

Hamilton wearing a special helmet adorned with the 'Progress Pride' flag at the 2021 Qatar Grand Prix Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Sulla scia della decisione, molti fan della F1 sui social media hanno ricordato l'esempio dato da Lewis Hamilton in occasione della gara dello scorso anno in Qatar, che debuttava nel Mondiale. Il venerdì della gara, Hamilton è salito in macchina indossando un casco con la bandiera "Progress Pride" sulla parte superiore. Ha mantenuto il disegno per le ultime due gare in Arabia Saudita e Abu Dhabi, Paesi che hanno anche leggi LGBTQ+.

"È importante per me rappresentare questa comunità qui, perché so che ci sono diverse situazioni che non sono perfette e che devono essere messe in evidenza", ha detto Hamilton del suo casco in Qatar l'anno scorso.

"Ma spero che qualcuno si faccia sentire e mi piacerebbe sapere cosa sta succedendo qui e cosa si sta facendo per aiutare a sostenere di più questa comunità, la comunità LGBTQ+. Aspetto di saperlo".

Negli ultimi anni, Hamilton e Sebastian Vettel sono stati due delle figure più influenti della F1 per quanto riguarda i diritti sociali. Hanno guidato la conversazione sul movimento Black Lives Matter dopo l'inizio della stagione 2020, mentre Vettel ha indossato una maglietta "Same Love" al Gran Premio d'Ungheria dello scorso anno in risposta alle proposte di legge anti-LGBTQ+ del Paese, una presa di posizione che Hamilton ha dichiarato di essere "orgoglioso" di vedere da parte di Vettel. Sono solo un paio di esempi di come il duo si sia fatto portavoce di messaggi importanti che vanno ben oltre le corse.

Tuttavia, dopo che martedì è emerso che l'ISC è stato aggiornato per proibire dichiarazioni o commenti "politici, religiosi o personali" senza previa autorizzazione, il rischio è che i piloti siano limitati su ciò di cui possono parlare. È stata sostituita la clausola che vietava di apporre sulle vetture slogan "di natura politica o religiosa o che pregiudichino gli interessi della FIA".

Non ci sono state azioni dirette da parte della F1 o della FIA in risposta al tipo di messaggi che Hamilton e Vettel stavano condividendo. Hamilton ha dovuto affrontare un esame per una potenziale violazione delle norme sul podio della F1 al Mugello nel 2020, quando ha indossato una maglietta con la scritta "Arrest The Cops Who Killed Breonna Taylor" (Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor), mentre Vettel è stato rimproverato per aver tenuto indosso la sua maglietta "Same Love" durante la cerimonia della griglia di partenza in Ungheria. Si è trattato di un provvedimento draconiano, certo, ma non di una mossa mirata contro i loro messaggi.

Vettel made a statement by wearing a 'Same Love' shirt at the 2021 Hungarian Grand Prix Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Alla Coppa del Mondo del Qatar, la base per la minaccia della FIFA di sanzioni in partita, come un cartellino giallo, contro i giocatori che avessero deciso di indossare la fascia "OneLove" è stata incorporata nelle "leggi del gioco" che governano il calcio, che affermano: "L'equipaggiamento di base obbligatorio non deve avere slogan, dichiarazioni o immagini politiche, religiose o personali... La squadra di un giocatore il cui equipaggiamento di base abbia slogan, dichiarazioni o immagini politiche, religiose o personali sarà sanzionata dall'organizzatore della competizione o dalla FIFA".

In precedenza, il regolamento della FIA per la F1 non prevedeva lo stesso tipo di potenziale azione. Quando la maglietta di Hamilton al Mugello è stata messa sotto esame, il direttore di gara Michael Masi ha ricordato ai piloti, nelle note di gara precedenti l'evento, che la FIA "sostiene qualsiasi forma di espressione individuale in conformità con i principi fondamentali del suo statuto". Questi affermano che l'organo di governo è neutrale in tutto ciò che fa.

"La FIA si astiene dal manifestare discriminazioni per motivi di razza, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, origine etnica o sociale, lingua, religione, opinione filosofica o politica, situazione familiare o disabilità nel corso delle sue attività e dall'intraprendere qualsiasi azione al riguardo", si legge nello statuto. Si legge inoltre che la FIA "si concentrerà sui gruppi sottorappresentati per raggiungere una rappresentanza più equilibrata di genere e razza e per creare una cultura più diversificata ed inclusiva".

Ma ora che il Codice Sportivo Internazionale è stato aggiornato per dire che i piloti violerebbero "la diffusione e l'esibizione di dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali, in particolare in violazione del principio generale di neutralità promosso dalla FIA nel suo Statuto", a meno che non ci sia un'autorizzazione preventiva, il rischio è ora molto più grande che questi messaggi non possano essere condivisi a causa della stessa minaccia di azioni sportive.

Un portavoce della FIA ha dichiarato che l'aggiornamento del Codice Sportivo Internazionale è "in linea con la neutralità politica dello sport come principio etico fondamentale universale del Movimento Olimpico, sancito dal Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), insieme al principio dell'universalità di cui all'articolo 1.2". Si tratta di una formalizzazione del processo e, sebbene in precedenza vi sia stato un dialogo tra la FIA e i piloti in merito alle dichiarazioni pubbliche che questi ultimi avrebbero voluto rilasciare, l'aggiornamento è comunque più limitativo rispetto al passato, in quanto sancito dal Codice Etico.

Mercedes team boss Wolff in conversation with FIA president Ben Sulayem Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

È una mossa preoccupante che indica il desiderio di limitare i piloti ad essere esattamente questo: piloti. Non le superstar globali con le piattaforme che permettono loro di parlare di questioni importanti, di dare voce a coloro che spesso non vengono ascoltati. Questo va anche contro il tentativo di attuare un cambiamento positivo nei Paesi in cui la F1 gareggia, dove i diritti umani sono un tema così importante, tra cui il Qatar, che tornerà nel calendario nel 2023.

Ad Abu Dhabi, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato di essere convinto che lo sport possa contribuire al cambiamento mettendo sotto i riflettori le questioni. "Può innescare un cambiamento perché le cose non possono più essere nascoste", ha detto. "Possiamo solo provare, dove andiamo, a mostrare la nostra presenza, ad interagire con la leadership e a non nasconderci. Non possiamo farlo quando siamo lì".

Ma anche i piloti sono una parte fondamentale di questa discussione. Sono loro che i fan seguono e ascoltano veramente, e che vogliono vedere che si battono per la cosa giusta. Non possiamo limitarci a visitare questi Paesi, prendere i cospicui compensi per l'ospitalità ed andare avanti per la nostra strada, facendo finta che non ci sia alcun lavoro da fare o cambiamento da incoraggiare. I valori possono essere diversi nelle varie culture, ma molti di questi sono diritti umani fondamentali che devono essere difesi e protetti.

L'attuazione della nuova normativa della FIA sarà da tenere d'occhio quando inizierà la nuova stagione: se limiterà i piloti, quali possibili sanzioni potrebbero subire e se saranno disposti ad accettarle. Quando la sua maglietta "Same Love" in Ungheria è stata indagata per una violazione delle procedure, Vettel ha detto: "Sono contento se mi squalificano. Possono fare quello che vogliono. Non mi interessa. Lo rifarei".

La F1 potrebbe voler essere progressista in futuro, concentrandosi su questioni come la sostenibilità ed il miglioramento della diversità. Ma il fatto che la FIA abbia scritto nel regolamento qualcosa che influisce sulla possibilità di rilasciare dichiarazioni su questioni importanti, limitandola solo ad argomenti o programmi con cui è d'accordo, se applicato rigorosamente, non sarà del tutto in linea con questa spinta progressista.

F1 drivers take a knee in support of the End Racism campaign Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images