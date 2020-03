Coronavirus: secondo gli organizzatori il GP d'Australia si farà

In un momento dove il Coronavirus sta bloccando tante manifestazioni sportive, Formula 1 e MotoGP incluse, i promotori del Gran Premio d'Australia hanno voluto rassicurare tutti sull'effettivo svolgimento della prima gara del Circus iridato.

I promotori della gara di Melbourne (Australian Grand Prix Corporation), attraverso le parole del suo amministratore delegato Andrew Westacott, hanno dichiarato che il Mondiale di Formula 1 partirà regolarmente il fine settimana del 15 di questo mese.

"Siamo pronti per la gara di F1 a Melbourne della prossima settimana. Stiamo facendo gli ultimi ritocchi. Il materiale e il personale del team arriveranno nei prossimi giorni. Non vediamo l'ora di aprire le porte al pubblico giovedì 12 marzo".

"La salute e la sicurezza del GP d'Australia e della F1 è fondamentale per noi. Stiamo collaborando con le agenzie sanitarie e le relative organizzazioni governative per affrontare la questione Coronavirus".

"Continuiamo a monitorare la situazione in vista della gara, affidandoci ai migliori esperti in materia tra cui il comitato principale per la protezione della salute australiano. In questa fase non vi è alcuna indicazione di ulteriori divieti di viaggio, né alcuna indicazione che la F1 e i team non arrivino come al solito".

"La F1 ha confermato nelle ultime ore che il GP d'Australia si farà a enon vediamo l'ora di dare il benvenuto ai team a Melbourne".

Dunque i promotori del 25esimo Gran Premio d'Australia continuano a non avere dubbi sullo svolgimento della prima gara della stagione, ma i dubbi rimangono tali, considerando i piani di sicurezza attuati da altre nazioni riguardo gli eventi di motorsport previsti in queste settimane.