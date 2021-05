Clamoroso: Leclerc non parte nel GP di Monaco

Charles Leclerc non parte nel GP di Monaco! La Ferrari ha ufficializzato che il monegasco non prenderà il via alla gara. La SF21 è rimasta nel box: nel giro di formazione della griglia Charles ha accusato un problema alla trasmissione e non si è potuto schierare in griglia.

I tecnici del Cavallino hanno provato a diagnosticare il problema, ma non c'è stato verso perché si è rotto il semiasse sinistro e non c'era il tempo per sostituire il pezzo. Prosegue la maledizione di di Leclerc nella gara di casa, ma la Scuderia ha rimediato una sonora figuraccia non riuscendo a far nemmeno partire il suo pilota di punta dalla pole position che aveva meritatamente guadagnato durante le qualifiche.

Leclerc aveva sbattuto all'uscita della chicane delle Piscine nell'ultimo giro: l'urto è stato violento tant'è che si temeva per l'affidabilità del cambio. Dopo una serie sterminata di controlli, i tecnici del Cavallino avevano deciso di non sostituire la trasmissione nella speranza di lasciare il monegasco nella posizione al palo.

Speranza che è andata in fumo ancora prima del via: si è controllato tutto ma non si è potuto intervenire sul semiasse sinistro (quello del lato che non ha sbattuto) per i vincoli del parco chiuso e che si è rotto nel giro di formazione della griglia. Una cedimento che rovina un weekend che doveva ridare entusiasmo alla squadra del Cavallino.

La scelta della squadra ha portato ad un errore grave. Peccato perché l'occasione era davvero da non perdere. Toccherà a Carlos Sainz cercare di difendere i colori della Scuderia...