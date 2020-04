Clamoroso: Ecclestone diventa di nuovo padre a 89 anni!

Ormai è quasi alla soglia dei 90 anni, ma Bernie Ecclestone non smetterà mai di sorprendere. Questa volta non lo ha fatto per qualche dichiarazione tuonante, ma perché l'ex grande boss della Formula 1 diventerà padre per la quarta volta a ben 89 anni!

Stando a quando hanno riferito Sport1 e F1insider, la moglie Fabiana Flosi, che ha sposato nel 2012, è in dolce attesa e darà alla luce il primo figlio della loro unione nel mese di luglio.

Nei due matrimoni precedenti, Mister E aveva già avuto tre figlie femmine: Deborah di 65 anni, Tamara di 35 e Petra di 31. Ma il vulcanico britannico è anche già nonno di ben cinque nipoti, che quindi si ritroveranno ad avere uno zio più giovane di loro.

Tra le altre cose, siamo quasi ai limiti del record: secondo la Stanford University, il padre più anziano della storia aveva 88 anni. Altri media però riportano che ci sarebbe un indiano diventato padre per la seconda volta a 96 anni nel 2012.