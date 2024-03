Clamoroso: Ben Sulayem indagato per presunto tentativo di interferire in un GP di F1

L'inizio del 2024 non potrà certo essere ricordato come un momento semplice e sereno per la Formula 1. Dopo il caso che ha coinvolto e che coinvolge ancora Christian Horner, nelle ultime ore tocca al presidente della FIA essere nell'occhio del ciclone.

Mohammed Ben Sulayem risulta indagato per presunte interferenze sul risultato di un Gran Premio di Formula 1. Stando a quanto riportato dalla BBC, un informatore ha riferito alla FIA che Ben Sulayem sarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso, pilota di Aston Martin Racing, durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023.

Questo sarebbe contenuto in un rapporto di un funzionario della FIA diretto al comitato etico della Federazione, visionato proprio dall'emittente televisiva britannica.

L'accusa formulata dall'informatore è che Ben Sulayem abbia chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamas bis Isa Al Khalifa, nonché vicepresidente della FIA nella sezione sportiva per quanto riguarda la regione Medio Oriente e Nord Africa, che si trovava in Arabia Saudita per il gran premio in veste ufficiale, e gli abbia fatto capire che la penalità ad Alonso dovesse essere revocata.

Il pilota nativo di Oviedo aveva ricevuto una penalità di 10 secondi in quanto i meccanici avevano toccato la sua monoposto mentre stava scontando una penalità di 5 secondi ricevuta in precedenza. La penalità inflitta ad Alonso per questa questione gli aveva fatto perdere il podio, facendolo precipitare dal terzo al quarto. Il ritiro della penalità, poi regolarmente arrivato, gli ridiede il podio alle spalle di Sergio Perez, vincitore della gara, e di Max Verstappen.

Il rapporto redatto dal responsabile della conformità Paolo Basarri afferma che l'informatore ha riferito che Ben Sulayem "... ha preteso che i commissari annullassero la loro decisione di assegnare la penalità ad Alonso.

Il comitato etico dovrebbe redigere il proprio rapporto in un lasso di tempo che andrà dalle 4 alle 6 settimane.