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F1 | Christian Horner voleva Fernando Alonso e Charles Leclerc alla Red Bull

L'ex capo della Red Bull Christian Horner ha rivelato come i tentativi di ingaggiare Fernando Alonso e Charles Leclerc siano stati bloccati.

Alex Harrington

Pubblicato: 15 ott 2026, 09:03

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Il sedile in Red Bull per il 2025 sarebbe potuto andare a Fernando Alonso o a Charles Leclerc e, secondo Christian Horner, avrebbe voluto entrambi allo stesso modo.

Nel suo prossimo libro, Drive, Horner racconta come l’ex team principal si sia trovato con le spalle al muro nel tentativo di trovare un nuovo pilota da affiancare a Max Verstappen. Horner, che ha guidato la Red Bull per due decenni prima di lasciare il team nel luglio 2025, sostiene che l’ostacolo fosse Helmut Marko e afferma di non credere che Verstappen abbia avuto alcun ruolo nelle difficoltà incontrate durante la ricerca.

Sergio Perez ha faticato nella parte finale della sua esperienza con la scuderia di Milton Keynes. Sebbene Perez avesse contribuito a regalare al team la sua prima doppietta nel campionato piloti, le sue prestazioni sono peggiorate rapidamente nel 2024.

"La forma di Sergio Perez era irriconoscibile rispetto al pilota che era stato nelle stagioni precedenti", ha scritto Horner. "Ho deciso di cercare un possibile sostituto".

Alonso si fece avanti, ma il clan Verstappen disse di no

Il primo nome della lista finì sulla sua scrivania. Alonso, che all’epoca correva per l’Aston Martin, scuderia per cui gareggia tuttora, confermò a Horner il proprio interesse durante il Gran Premio del Giappone del 2024, secondo quanto raccontato nelle sue memorie.

"Durante il Gran Premio del Giappone, Fernando mi disse persino che desiderava davvero correre al fianco di Max nella stagione successiva. In seguito, Helmut (Marko), apparentemente in rappresentanza del gruppo che gestiva gli interessi di Verstappen, fece capire molto chiaramente che non erano favorevoli a questa idea".

È un modo davvero singolare per un team principal di vedersi sfumare l’ingaggio di un pilota.

Leclerc, Sainz e Lawson

Horner si rivolse quindi a Leclerc: "Pensavo che potesse essere il pilota perfetto per noi".

"Era veloce, molto competitivo sul giro secco e aveva un carattere determinato. Certo, ogni tanto commetteva qualche errore, di cui la Red Bull aveva approfittato, ma in qualsiasi situazione non criticava mai la Ferrari. Charles era un uomo squadra e ritenevo che potesse colmare il vuoto nel caso in cui Sergio fosse ulteriormente arretrato. Inoltre, sembrava frustrato dalla situazione in Ferrari".

La risposta fu la stessa di prima. Horner scrive: "Poco dopo, Helmut mi disse che avrei dovuto dimenticarmi anche di Charles. Proprio come nel caso di Fernando, non se ne sarebbe fatto nulla".

Quello che racconta subito dopo è un passaggio davvero sorprendente del libro, perché scagiona Verstappen da questa vicenda.

"Capii immediatamente che quell’ordine non proveniva da Max", aggiunge Horner. "Ma qualcuno, da qualche parte, aveva deciso che non fosse la scelta giusta per la Red Bull. Rimasi deluso". Horner, tuttavia, non fa mai il nome di quella persona.

Con entrambi i grandi nomi fuori dai giochi, il posto venne assegnato internamente a Liam Lawson. "Ma non mi sentivo tranquillo. Era giovane e inesperto, con appena undici Gran Premi di Formula 1 alle spalle, e gli stavamo chiedendo moltissimo".

Lawson durò soltanto un paio di gare, prima che la Red Bull lo rispedisse alla propria squadra satellite. Horner non ebbe alcun ripensamento sulla vicenda: "Ma, in realtà, non avrebbe mai dovuto essere promosso in primo luogo".

Nel libro compare anche un altro nome: quello di Carlos Sainz. Il pilota fece visita a Horner nella sua abitazione poco prima del licenziamento di quest’ultimo.

"Venne per discutere di un possibile passaggio alla Red Bull nel 2026. Era un pilota esperto, abituato a gareggiare in Formula 1, un uomo squadra, e sapevo che avrebbe dato tutto per il team".

Va tenuto presente che questa è la versione dei fatti raccontata da una sola persona. Tuttavia, stando alle sue stesse parole, l’uomo ufficialmente al comando della squadra non era colui che decideva chi avrebbe guidato le sue monoposto.

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