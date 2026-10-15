Formula 1

Christian Horner ammette che la rivalità in F1 con Toto Wolff è diventata "teatro"

I due team principal hanno avuto una rivalità accesa e continua mentre le loro squadre lottavano anno dopo anno per il titolo di F1

Ed Hardy Stuart Codling

Pubblicato: 15 ott 2026, 16:19

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Christian Horner ha ammesso che la sua lunga rivalità con il suo omologo in Formula 1, Toto Wolff, è diventata «più simile a uno spettacolo teatrale», pur assicurando che fosse comunque "autentica".

Tutti i titoli mondiali di Formula 1 conquistati tra il 2010 e il 2023 sono andati alla Mercedes di Wolff o alla Red Bull di Horner, circostanza che ha inevitabilmente alimentato gli scontri tra i due.

Questa rivalità è stata spesso raccontata nella celebre serie Netflix Drive to Survive. Uno degli episodi più emblematici è stata la loro accesa discussione sul fenomeno del porpoising, verificatosi all'inizio dell'era delle vetture a effetto suolo, nel 2022.

Horner amava interpretare il ruolo del "cattivo da pantomima", ma tutto si è attenuato dopo il suo licenziamento, avvenuto nel luglio 2025, dal momento che il suo successore, Laurent Mekies, è una persona molto più diplomatica.

"Quando le telecamere sono arrivate per la prima volta, era tutto molto autentico", ha dichiarato Horner ad Autosport. "Poi, con il passare delle stagioni, si è avvertito che c'era molta più attenzione all'immagine personale e tutto è diventato un po' più simile a uno spettacolo teatrale".

"Ma ho sempre sentito di essere autentico con me stesso e, naturalmente, questi ragazzi stanno realizzando un programma televisivo, quindi raccolgono ore e ore e ore di riprese, e tutto dipende da come si decide di montarle".

"Si può far apparire qualcuno come il cattivo o come l'eroe, oppure viceversa. Quel programma ha avuto un successo straordinario perché, all'improvviso, ha sollevato il velo su alcune rivalità, sulle personalità dei protagonisti, sui caratteri dei piloti e su alcuni personaggi".

Christian Horner

Photo by: Autosport

La rivalità tra Horner e Wolff raggiunse il suo apice nel 2021, quando Max Verstappen, pilota della Red Bull, si contese aspramente il titolo mondiale piloti con Lewis Hamilton, al volante della Mercedes.

I due si scontrarono in diverse occasioni, mentre Verstappen inseguiva il suo primo titolo mondiale e Hamilton puntava a conquistare l'ottavo, un risultato senza precedenti. Nel frattempo, anche le due scuderie si davano battaglia per il titolo Costruttori.

La stagione si concluse con il controverso Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale Verstappen detronizzò Hamilton, regalando alla Red Bull il suo primo titolo mondiale Piloti dal 2013. La Mercedes, invece, conquistò l'ottavo titolo Costruttori consecutivo.

"Toto è un avversario formidabile e la Mercedes è una squadra enorme", ha aggiunto Horner. "Il successo che hanno ottenuto e continuano a ottenere è ciò che ha reso il 2021 ancora più importante per noi".

"Ma lui è emotivo, competitivo, determinato, e abbiamo vissuto una bella rivalità. Nutro un enorme rispetto per ciò che ha fatto e per i risultati che ha raggiunto, ma credo che in tutti gli sport ci debba essere rivalità".

"Non si può essere tutti migliori amici in ogni momento: non sarebbe fedele alla realtà. Certamente, quella rivalità è servita a compattare la squadra, facendoci percepire la Mercedes come l'avversario da battere".

"Noi, in quanto squadra appartenente a un'azienda produttrice di bevande energetiche, dovevamo cercare di affrontarli e portare la sfida direttamente a loro".

Hamilton and Horner on the Abu Dhabi podium in 2021

Photo by: Red Bull Content Pool

Horner ha insistito sul fatto che la Formula 1 abbia bisogno di rivalità accese nelle posizioni di vertice, come accadeva in passato con Alain Prost contro Ayrton Senna o James Hunt contro Niki Lauda.

Le rivalità contribuiscono, in definitiva, a vendere biglietti e a conquistare le prime pagine dei giornali, proprio come avviene nel calcio o nel cricket. Secondo Horner, si tratta di una conseguenza naturale della competizione tra squadre che puntano al successo.

"È positivo avere una rivalità, purché non sfoci sul piano personale", ha dichiarato. "È salutare nello sport, che si tratti di Pep Guardiola e José Mourinho oppure di Ferguson e Wenger".

"Le rivalità danno una spinta allo sport e credo che anche all'interno di una squadra sia necessario avere il fuoco dentro se si vuole vincere".

"La Formula 1 è uno degli sport più competitivi e difficili al mondo. Si chiede alle persone di fare cose straordinarie e di spingersi oltre i propri limiti, con conseguenze sulla vita familiare, sul tempo trascorso a casa e così via, perché è uno sport che lascia davvero poco spazio alla vita privata".

"In questo modo si compatta il gruppo, rendendolo consapevole di chi sia l'avversario da affrontare. E se si riesce a individuare un punto debole, si può vedere come questo finisca per ripercuotersi sull'intera squadra".

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