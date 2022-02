Chi sono Freitas e Wittich, e perché sostituiscono Masi in F1?

Carica lettore audio

La F1 e la FIA sono state criticate per la caotica gestione dei giri conclusivi del GP di Abu Dhabi dello scorso anno che ha dato il via all’indagine guidata dal nuovo presidente della Federazione Mohammed Ben Sulayem nel corso dell’inverno.

Il risultato ha visto Michael Masi sostituito come direttore di gara dal collega nel WEC Eduardo Freitas e dall’ex direttore di gara del DTM Niels Wittich che si alterneranno nel ruolo, mentre l’ex vice direttore di gara Herbie Blash è stato nominato consigliere senior.

Blash ha agito come braccio destro dell'ex direttore di gara di F1 Charlie Whiting fino a lasciare il ruolo di vice direttore di gara alla fine della stagione 2016. Da allora, Blash ha lavorato come consulente per Yamaha sul suo programma in World Superbike.

Ulteriori modifiche al controllo della gara saranno adottate quest'anno con l’introduzione dell’assistenza remota da parte di una struttura FIA fuori sede che è stata paragonata alla VAR nel calcio.

La comunicazione radio tra le squadre e il direttore di gara non sarà più trasmessa in TV, mentre la procedura di sdoppiaggio sotto safety car sarà rivista.

Chi sono Eduardo Freitas e Niels Wittich?

Eduardo Freitas

Proprio come l'ex direttore di gara di F1 Charlie Whiting, Eduardo Freitas ha iniziato la sua carriera nel motorsport come meccanico, prima con la passione per le moto per poi passare al mondo del karting nel 1979.

Il portoghese ha progredito dal ruolo di commissario di pista fino a diventare un direttore di gara nel karting.

Freitas stava lavorando come direttore di gara all'Estoril nel 2002 quando gli è stato chiesto di seguire i campionati FIA GT ed ETCC per una stagione e rimase in quel ruolo fino alla fine del 2009.

La FIA ha poi promosso Freitas nel campionato del mondo FIA GT1 prima di diventare direttore di gara per il Campionato del Mondo Endurance nel 2012. È anche direttore di gara nella European Le Mans Series e nella Asian Le Mans Series.

Niels Wittich

Niels Wittich è l'ex direttore di gara del DTM essendosi dimesso dal ruolo alla fine del 2021 quando era già in procinto di passare in F1 per il 2022 come supporto a Michael Masi.

Il tedesco era stato precedentemente nominato direttore di gara per i campionati FIA F2 e F3, mentre ha supportato il direttore di gara della F1 in alcuni eventi.

Perché Eduardo Freitas e Niels Wittich sostituiscono Michael Masi?

Il nuovo presidente della FIA Mohammed ben Sulayem, che è stato eletto per sostituire l'uscente Jean Todt pochi giorni dopo il GP di Abu Dhabi, ed uno dei suoi primi impegni è stato quello di avviare l’indagine sulla gara conclusiva della stagione di F1 e attuare il cambiamento determinato dai risultati.

Ben Sulayem ha annunciato che Masi sarebbe stato sostituito come direttore di gara di F1 dopo aver generato una situazione caotica ad Abu Dhabi quando ha permesso solo alle auto doppiate tra i contendenti per il titolo, Lewis Hamilton e Max Verstappen, di sdoppiarsi creando una resa dei conti nel giro finale che ha visto il pilota olandese conquistare il suo primo titolo mondiale di F1.

Questa decisione sembrava contraddire tutte le precedenti procedure di ripartenza secondo le quali o tutte le auto doppiate si potevano sdoppiare o nessuna di loro avrebbe potuto farlo, mentre la gara è iniziata anche prima della fine del giro in cui le auto erano autorizzate a passare i leader come indicato nel regolamento della F1. Se questa regola fosse stata seguita, la gara sarebbe finita dietro la safety car con Hamilton davanti a Verstappen e quindi l’inglese sarebbe stato campione del mondo F1 2021.

Come parte dell'analisi dell'indagine sul GP di Abu Dhabi, Ben Sulayem ha ritenuto necessario sostituire Masi con Freitas e Wittich che condivideranno il ruolo di direttore di gara della F1.

Che esperienza hanno nel motorsport?

Eduardo Freitas

Eduardo Freitas è stato l'onnipresente direttore di gara nel World Endurance Championship dalla prima gara nel marzo 2012. Si è occupato di ogni evento del WEC, compresa la 24 ore di Le Mans, e ha oltre 40 anni di esperienza nel motorsport.

Niels Wittich

Niels Wittich è stato recentemente il direttore di gara del DTM, mentre ha anche lavorato come parte del team di controllo delle gare di F1 in diversi eventi nel 2021.

Hanno già lavorato in F1?

Eduardo Freitas

Freitas non ha lavorato direttamente in F1 in precedenza, ma ha lavorato al fianco sia di Michael Masi che del suo predecessore Charlie Whiting nelle conferenze FIA e nelle riunioni dei direttori di gara presso l'organo di governo, compreso il Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao.

Niels Wittich

Wittich era in servizio in diverse gare di F1 nel 2021 come supporto a Michael Masi ed è stato contattato per offrirgli un ruolo permanente per il 2022 prima dell'indagine sul GP di Abu Dhabi.

Cosa cambierà in Formula 1?

Michael Masi non sarà più responsabile delle gare di Formula 1. Il ruolo sarà condiviso da Eduardo Freitas e Niels Wittich con l'assistenza di Herbie Blash che avrà il ruolo di consulente senior a partire dai test pre-stagionali di Barcellona del 23-25 febbraio.

Il controllo della gara avrà anche un'assistenza remota da una struttura FIA fuori sede che assisterà il direttore di gara sulle decisioni da una Virtual Race Control Room. Avrà una connessione in tempo reale con il direttore di gara della F1 e lo aiuterà ad applicare i regolamenti sportivi.

Le comunicazioni radio dirette durante le sessioni in pista tra le squadre e il direttore di gara saranno limitate e non trasmesse in TV, ma le squadre saranno ancora in grado di fare domande al direttore di gara secondo un nuovo processo non invasivo.

Le procedure di sdoppiaggio dietro safety car durante le gare di F1 saranno anche riviste e presentate alla prossima F1 Commission.

Cosa succederà a Michael Masi?

A Michael Masi è stata offerta una nuova posizione all'interno della FIA, ma non sarà coinvolto nella direzione di gara della F1. Si pensa che il nuovo ruolo offerto a Masi sarà un ruolo inerente la sicurezza.