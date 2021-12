Ceccarelli: "Le lacrime di Max anti frustrazione"

Max Verstappen, al termine del GP di Abu Dhabi, si è potuto lasciare andare ad un pianto liberatorio. Per l'olandese si tratta della prima volta in cui è stato in grado di mostrare le proprie emozioni da quando è in Formula 1.

La dura lotta con Hamilton, che sembrava persa fino a cinque giri dal termine, si è rivelata vinta grazie ad una safety car insperata che ha rimescolato le carte. Bravo Max e brava la Red Bull a saper leggere meglio lo scenario e a poter osare contro la Mercedes e Lewis Hamilton.