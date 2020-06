Carlos Sainz Jr torna al lavoro alla McLaren

A meno di tre settimane dall'inizio della stagione in Austria, i piloti di F1 stanno intensificando i loro allenamenti per farsi trovare pronti dopo quasi quattro mesi di assenza dai circuiti.

La Mercedes è stata la prima squadra a tornare in pista, girando con la W09 del 2018 a Silverstone con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre Ferrari, Renault, Racing Point ed AlphaTauri hanno pianificato dei test per i prossimi giorni.

La McLaren invece è tra le squadre che non avranno modo di scendere in pista prima della gara del Red Bull Ring, quindi i suoi piloti stanno cercando dei modi alternativi per farsi trovare pronti al 100% in Austria.

Lando Norris è sceso in pista con una monoposto di Formula 3 della Carlin all'inizio del mese a Silverstone e la settimana scorsa si è dato da fare anche al volante di un kart insieme a Carlos Sainz Jr.

Il pilota madrileno ha fatto rientro a Woking. Ieri, per esempio, sui social network ha caricato un video che lo mostrava impegnato nelle prove di pit stop con i ragazzi della McLaren.

Prima di iniziare la sua ultima stagione con la McLaren, in vista dell'approdo in Ferrari nel 2021, anche lo spagnolo ha in programma di fare un test su una Formula 3.