Carey: "La F1 2020 sarà di 15-18 gare, ora lavoriamo su altro"

La Formula 1 ieri ha ufficialmente perso anche il Gran Premio dell'Azerbaijan - cosa per altro già anticipata da Motorsport.com sabato scorso - e Chase Carey ha voluto nuovamente mandare un messaggio a tutti gli appassionati.

La settimana scorsa l'AD del circus aveva già scritto una lettera per rassicurare tutti sulla situazione riguardo la stagione 2020; ieri il manager statunitense si è rifatto vivo con un altro lungo messaggio per ripercorrere le tappe di quanto accaduto negli ultimi sette giorni.

"Nel corso dell'ultima settimana la Formula 1, i suoi 10 team e la FIA hanno intrapreso assieme un'azione rapida e decisiva in risposta alla pandemia di COVID-19. Al momento nessuno può stabile con precisione quando la situazione migliorerà; quando accadrà, saremo pronti a correre ancora e vogliamo regalare a tutti i nostri fan la stagione 2020", dice Carey.

"Sappiamo che potenzialmente altri eventi del calendario possono essere posticipati, assieme ai nostri collaboratori ci aspettiamo che si possa iniziare attorno all'estate con una serie di eventi rivista che sarà di 15-18 gare. Come precedentemente annunciato, la sosta estiva è stata anticipata a marzo-aprile e il termine della stagione posticipato rispetto al weekend del 27-29 novembre precedentemente previsto, dunque è inevitabile che il programma delle gare subisca una variazione".

"Non è possibile stilare un calendario specifico ora perché la situazione è in continua evoluzione, aspettiamo che si risolva in ogni paese e soprattutto che non ci siano problemi per chi deve affrontare i viaggi".

La Formula 1 non sta con le mani in mano attendendo gli spostamenti e le cancellazioni delle gare, ma si è mossa anche per lavorare sui nuovi regolamenti e sull'organizzazione durante una situazione inedita e sicuramente strana.

"L'accordo principale con la FIA è stato chiaramente il congelamento del regolamento tecnico previsto per il 2021, dunque con l'anticipo delle ferie estive chi tornerà al lavoro in quel periodo si potrà concentrare sulle gare a venire, sfruttando ora il momento di sosta determinato dalla perdita dei round previsti in questo periodo".

"Questa flessibilità garantirà anche uno sviluppo nel nostro sport, sperimentando e provando nuove cose, come ad esempio l'espansione della nostra piattaforma esports, i contenuti come la serie di Netflix 'Drive to Survive', ma anche altre idee che stiamo pensando per valorizzare la F1 assieme ai nostri collaboratori, sponsor, emittenti, promoter, team e fan".

"Tra Formula 1, squadre e FIA, il lavoro procede assieme ai nostri collaboratori, stiamo pensando già a come rientrare pienamente in attività nel 2020 appena sarà possibile. Continueremo ad ascoltare i consigli degli esperti in salute e sicurezza perché queste sono le priorità dei nostri appassionati e di tutta la comunità della F1. Siamo convinti che supereremo questo momento arrivando a giorni migliori e, quando sarà possibile, torneremo al nostro sport portandolo al livello che merita".

Scorrimento Lista Chase Carey, Presidente, Formula 1 1 / 17 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1, durante la conferenza stampa di presentazione del regolamento tecnico 2021 della Formula 1 2 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1 3 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1 4 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director di Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 e Nikolaz Tombazi svelano le regole 2021 di Formula 1 inconferenza stampa. Jean Todt, President, FIA, ascolta via video 5 / 17 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 6 / 17 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 7 / 17 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 8 / 17 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 9 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 10 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Direttore di gara, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 11 / 17 Foto di: Carl Bingham / Motorsport Images Michael Masi, (F1 Direttore di gara) della FIA, Chase Carey, CEO della F1, Andrew Westacott (CEO), Paul Little (Presidente) del Australian Grand Prix Corporation 12 / 17 Foto di: Jack Ke Chase Carey, Chairman, Formula 1 13 / 17 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1alla mostra Bond in Motion 14 / 17 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sean Bratches, Managing Director of Commercial Operations, Formula One Group, e Chase Carey, Chairman, Formula 1 15 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Chairman, Formula 1, incontra alcuni fan 16 / 17 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Chase Carey, Chairman, Formula 1, incontra alcuni fan 17 / 17 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Video correlati