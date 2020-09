Camilleri: "Recuperare? Speriamo che il 2022 sia un reset"

Non in crisi, sì, ma in una buca. Così ha definito la situazione della Ferrari Louis Camilleri A margine del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000. L'amministratore delegato della Ferrari, ha parlato del momento difficile che sta attraversando in questo 2020 il team del Cavallino Rampante.

Inutile nascondersi. La delusione per le prestazioni delle SF1000 è tangibile e a Maranello sono consapevoli delle difficoltà. Queste, quasi certamente, proseguiranno anche la prossima stagione, sebbene lo stesso Camilleri si sia augurato di vedere almeno un passo avanti tangibile il prossimo anno.

"Ora siamo in una buca. Sappiamo di essere in un buco. Si tratta di una concomitanza di fattori, ma qualunque cosa possa dire, verrebbe interpretata come una scusa. E non ci piacciono le scuse. Quindi l'importante è concentrarsi sui problemi che abbiamo e lavorare sodo con determinazione per tornare a quello che consideriamo il nostro posto".

"Realisticamente sarà dura tornare nel 2021. In Formula 1 si combatte sempre contro il tempo, sia in pista che in fase di sviluppo e non esistono magie. Quindi ci prenderemo del tempo. Spero che con un po' più di flessibilità nel regolamento l'anno prossimo potremo almeno fare un passo avanti rispetto a dove siamo ora".

Camilleri, inoltre, ha sportivamente riconosciuto il grande lavoro fatto dalla Mercedes nel corso di questi anni, che ha portato il team di Brackley a battere - o a farlo a breve - tutti i record firmati proprio dalla Ferrari nell'era Schumacher, dando però loro appuntamento nel 2022 quando il regolamento tecnico potrebbe proporre ai team di ripartire da zero e, almeno sulla carta, avere l'opportunità di ripartire da zero.

"Mercedes, tanto di cappello per quello che hanno fatto e che stanno facendo. Hanno fatto un lavoro incredibile e vedremo nel 2022 con il nuovo regolamento se si creerà un reset. Questa è la nostra speranza".