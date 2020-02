Camilleri: "La Ferrari investe di più per vincere in F1"

La Ferrari nel 2020 investe nel mondiale di F1 come non ha mai fatto in passato. Louis Camilleri, CEO del Cavallino, durante la conference call con gli analisti sui numeri della stagione 2019, oltre a porre l’accento sul fatto che la Casa di Maranello ha sfondato il muro delle 10 mila macchine consegnate, ha fotografato la situazione sulla stagione dei GP che andrà a iniziare in Australia…

"Quest'anno sarà piuttosto critico per la Formula 1. La nostra ambizione rimane come sempre quella di cercare di vincere e, quindi, continueremo a investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie, mentre continuiamo a sviluppare la vettura 2020 man mano che la stagione procede".

"Le nuove norme tecniche che entreranno in vigore nel 2021 comporteranno lo sviluppo di un'auto molto diversa, che richiederà ulteriori risorse e spese già quest'anno".

La Scuderia, per esempio, si sta dotando di un nuovo modernissimo simulatore prima che scatti il budget cap che limiterà gli investimenti delle squadre di F1 nel tentativo di ridurre drasticamente i costi e livellare le prestazioni con i team della seconda fascia della griglia.