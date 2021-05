Calendario F1: Mugello e Nurburgring tornano d'attualità!

Con l’inserimento del Gran Premio di Turchia al posto della trasferta di Montreal, il calendario di Formula 1 2021 dovrebbe procedere senza scossoni fino al 26 settembre, data del Gran Premio di Russia.

La tappa di Sochi sarà la sedicesima stagionale, un numero ottimo considerando le condizioni generali e le complicazioni legate alla logistica che gravano su chi è obbligato a spostamenti internazionali.

Il dopo Sochi è però un punto interrogativo. Pur mancando oltre quattro mesi al Gran Premio di Russia (un lasso di tempo nel quale si spera che la situazione globale legata al Covid possa migliorare) la Formula 1 ha bisogno di pianificare i suoi spostamenti con un certo anticipo, ed è per questo motivo che già da qualche settimana negli uffici di Liberty Media si lavora su dei piani ‘B’ necessari per non farsi trovare impreparati.

Tornano Mugello e Nurburgring?

Il calendario attuale prevede che dopo il Gran Premio di Russia la Formula 1 proceda verso Singapore e Giappone, un vero tour de force nell’arco di tre settimane. Ma mentre la tappa di Sochi sembra scontata, le trasferte a Singapore e Giappone rappresentano un grande punto interrogativo, così come al momento lo sono la successiva trasferta ‘tris’, Austin, Citta del Messico e San Paolo, e la trasferta in Australia del 21 novembre. Non ci dovrebbero essere soprese invece per quanto riguarda l’ultima doppia trasferta, che vede il back-to-back Arabia Saudita (5 dicembre) e Abu Dhabi, la settimana successiva.

Il problema è principalmente legato a sei Gran Premi, raccolti dalla prima domenica di ottobre fino al termine del mese di dicembre. Qualora Formula 1 dovesse rinunciare a queste trasferte le alternative non sono poi tante. Nel weekend di Portimao alcuni addetti ai lavori hanno sussurrato il nome di Mugello e Nurburgring (come sedi alternative a Singapore e Suzuka) due piste che hanno già raccolto grandi consensi lo scorso anno. L’unico dubbio è legato il clima, ma nel mese di ottobre le alternative europee con previsioni meteorologiche più rassicuranti sono poche.

Sakhir come alternativa a Melbourne

La trasferta in America è invece destinata a restare ancora per qualche mese un punto interrogativo. Liberty Media ci tiene molto a riavere gli Stati Uniti nel calendario del mondiale, ma se le condizioni in Messico e Brasile dovessero sconsigliare la trasferta, è possibile che venga valutata una seconda gara negli USA.

A Portimao è emersa la voce di un possibile rientro del circuito di Indianapolis, ma al momento è solo un’indiscrezione non confermata.

Come piano ‘B’ di Melbourne ci sarebbe invece il ritorno in Bahrain, trasferta che logisticamente si sposerebbe bene con il finale di Jeddah e Yas Marina. In caso di una seconda tappa in Bahrain si correrà sul tracciato esterno che ha debuttato lo scorso anno come Gran Premio di Sakhir.