Brown: "Mi piacerebbe far correre Ricciardo e Norris a Bathurst"

Daniel Ricciardo e Lando Norris a Bathurst con McLaren. Per ora solo un'idea a dir poco invitante, ma in futuro potrebbe anche accadere. Un sogno che diventa realtà. Un sogno che, ultimamente, solletica non poco le fantasie sportive di Zak Brown.

Nelle ultime ore l'amministratore delegato della McLaren e comproprietario della squadra Walkinshaw Andretti United Supercars ha sostenuto questa idea, che però potrà avverarsi solo quando Ricciardo si unirà al team, dunque a partire dalla prossima stagione.

Secondo Brown, a rendere possibile il tutto saranno i calendari di F1 e della Supercar del 2021, perché solitamente Bathurst è il contemporanea con il Gran Premio del Giappone del Circus iridato.

"Penso che entrambi vorrebbero farlo", ha dichiarato Brown a Supercars Sidetracked. "E penso che ormai la gente sappia che sono un capo un po' diverso dai soliti che vediamo in F1. Mi piace vedere i nostri piloti uscire dalla F1 e provare a correre a Daytona o Le Mans, cose del genere".

"Penso però che questa idea potrà diventare realtà solo se i calendari di F1 e Supercars non andranno a collidere. Storicamente Bathurst è in contemporanea con il Gran Premio del Giappone. Ecco perché a volte sono presente sul posto, mentre altre no. Ma a me piacerebbe molto vederli correre a Bathurst".