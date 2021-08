Brivio: "Se arriva una opportunità la devi cogliere al volo"

Dopo aver stupito il mondo in MotoGP, conquistando il titolo iridato con Joan Mir la passata stagione, Davide Brivio è riuscito a lasciare ancora una volta tutti a bocca aperta al termine di un GP d’Ungheria che ha sancito la prima vittoria in Formula 1 per il team Alpine.

Il team manager della squadra, passato a sorpresa dalle due alle quattro ruote, ha celebrato un successo inatteso ad inizio stagione giunto al termine di una corsa folle caratterizzata dallo scroscio di pioggia iniziale e dal doppio strike commesso da Bottas e Stroll che ha messo fuori dai giochi numerosi rivali.

Ad imporsi è stato Esteban Ocon, anche lui come il brand transalpino al primo successo in Formula 1. Una vittoria che Brivio ha voluto commentare a fine gara, non senza un pizzico di emozione, ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

“Posso dire che porto fortuna!” ha esordito scherzando Brivio. “E’ stata una sensazione particolare, ma è così che deve essere. Quando si crea una opportunità la devi cogliere al volo”.

Il team manager della Alpine ha voluto sottolineare la grande prova offerta ieri da Ocon. Il francese ha sì approfittato dal caos iniziale e del clamoroso errore strategico della Mercedes che ha deciso di lasciare Hamilton in griglia con gomme intermedie, ma una volta preso il comando non ha mai commesso nemmeno una minima sbavatura.

“Esteban è stato bravissimo per tutta la gara. Ha tenuto Vettel alle spalle senza commettere errori ed al contempo ha gestito con intelligenza le gomme. È stato perfetto”.

La giornata di festa della Alpine si è completata con il quarto posto (grazie alla squalifica di Vettel ndr.) ottenuto da Fernando Alonso al termine di una lotta serrata con Lewis Hamilton che ha consentito all’asturiano di essere premiato come driver of the day.

“Fernando riesce a stupirci ad ogni gara e riesce a tirare fuori qualcosa di nuovo. Oggi è stato il duello con Hamilton, due settimane fa la rimonta nella Sprint Qualifying. La lotta con Lewis è stata bellissima, peccato solo quel lungo in prima curva”.

Brivio ha poi ammesso come la dea bendata abbia sorriso al team Alpine, ma ha voluto sottolineare anche come la squadra sia stata impeccabile a cogliere ogni opportunità che si è presentata e come le prestazioni della vettura siano migliorate costantemente sin dal venerdì.

“Per noi è stata una giornata fantastica. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, è vero, ma era una opportunità che andava colta e siamo stati bravi a prenderla”.

“Ci siamo qualificati bene e volevamo una gara asciutta visto che avevamo delle buone posizioni di partenza, però è andata bene lo stesso. È stato un weekend in crescendo sin dalle FP1”.

