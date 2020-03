Briatore: "Avevo avvertito Alonso che Dennis proteggeva Hamilton"

All'epoca il manager piemontese era team principal della Renault e parlando al podcast della F1 'Beyond the Grid' ricorda il suo scetticismo sulla scelta dello spagnolo.

"Non ero contento perché non si trattava della stessa situazione di Schumi che va alla Ferrari. La McLaren non era mai stata nei sogni di Fernando, ma oltretutto avrebbe trovato un ragazzo nuovo, ossia Lewis Hamilton. Gliel'ho detto, era "protetto" da Ron Dennis, un po' come lo era lui con me. Ero sicuro che avrebbero trovato da dire".

Alonso invece era convinto di poter essere più veloce del suo nuovo collega, così da allontanare ogni scelta politica.

"Mi ha risposto: 'No, no, no, sono più veloce'. Il fatto è che nessuno, nemmeno Ron Dennis, aveva capito quando Lewis Hamilton fosse così veloce. Anzi, se Ron l'avesse saputo, certamente non avrebbe speso tutti quei soldi per Fernando. Se so di avere uno così veloce in casa, non ho bisogno di cercarne un altro. E infatti fu battaglia".

Briatore racconta che non si mise in mezzo ai problemi che si scatenarono tra Ron Dennis ed Alonso durante il 2007.

"Ron Dennis faceva tutto da solo, non aveva bisogno di aiuto. Io mi limitavo ad osservare, sapevo cosa stava succedendo, alla seconda gara lo avevo capito quando quando cambiarono le gomme prima a Lewis e poi a Fernando. Lo conoscevo bene e sapevo che per lui questo era già troppo..."

Alonso attualmente sta cercando il modo di ritornare in F1 e Briatore è convinto che se nel 2021 troverà una macchina competitiva potrà dire la sua.

"Sono sicuro al 100%, è un Rottweiler! Vediamo, non so cosa succederà, ci sono tanti contratti in scadenza con gente che si sposterà. Mi piacerebbe vedere Fernando in un team che ha almeno il 50% di possibilità di vincere una gara al via. Purtroppo non ce ne sono molti, solo Mercedes, Ferrari e Red Bull".