Brawn: “Test COVID-19 al personale di F1 ogni due giorni”

I vertici della Formula 1 stanno sperando di poter cominciare la stagione con il Gran Premio d’Austria all'inizio di luglio, dopo che la pandemia del Coronavirus ha obbligato a cancellare le prime dieci gare della stagione. Il responsabile sportivo della F1, Ross Brawn, ha dichiarato la scorsa settimana che la Formula 1 prevede di creare una ‘biosfera’ delle gare, richiedendo a tutti i partecipanti di sottoporsi al test per il COVID-19 prima di entrare nel paddock.

Brawn ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti i protocolli dei test che dovrebbero essere messi in atto da lunedì, confermando che tutti coloro che si recheranno in circuito dovranno essere sottoposti al test ogni due giorni. A Sky Sport F1 UK ha spiegato: “La FIA sta facendo un ottimo lavoro mettendo insieme la struttura di cui abbiamo bisogno. Tutti saranno testati e riceveranno l’autorizzazione prima di poter entrare nel paddock”.

“Poi, ogni due giorni, verranno di nuovo sottoposti ai test nel paddock. Questi verranno svolti con una figura autorizzata e manterremo questo sistema sicuramente per le gare europee, usando le stesse strutture per svolgere i test. Possiamo assicurare che i test verranno fatti regolarmente a tutti all’interno del paddock”.

Brawn ha affermato che sarebbe impossibile imporre il distanziamento sociale all’interno del team, ma ai membri dei team che partecipano al campionato sarà richiesto di non avvicinarsi alle altre squadre: “Abbiamo restrizioni sui movimenti delle persone all’interno del paddock. Non possiamo mantenere il distanziamento dentro una squadra, ma dobbiamo creare un ambiente che crei effettivamente una piccola bolla di isolamento. I team resteranno nel loro gruppo e non potranno mischiarsi con altre squadre. Resteranno nei propri hotel, non ci saranno motorhome. Ci assicureremo che questo rispetti tutte le richieste”.

“Stiamo facendo un lavoro enorme tra noi e la FIA. Sono molto incoraggiato da ciò che vedo e sento. Sono fiducioso del fatto che potremo dare un ambiente sicuro”.