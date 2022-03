F1 | Brawn: "Non avevamo previsto il design estremo Mercedes"

Carica lettore audio

Brawn ha definito "impressionante" la versione aggiornata della W13 e ritiene che la FIA per il momento non abbia problemi con la strada scelta dalla squadra di Brackley.

Tuttavia, ha avvertito che i rivali potrebbero sollevare obiezioni che potrebbero portare la FIA a dare un'occhiata più da vicino, cosa che nel lungo periodo potrebbe innescare un cambiamento delle regole.

La FIA e la Formula 1 hanno contribuito a formulare il nuovo regolamento, desiderose di garantire la possibilità che le vetture fossero in grado di stare vicine senza particolari controindicazioni.

"Penso che non ci sia dubbio che il concetto Mercedes non era stato previsto, è un'interpretazione molto estrema del regolamento", ha detto Brawn in un'intervista con F1 TV.

"E penso che, inevitabilmente, ci sarà un grande dibattito sulla loro interpretazione. Questo è ciò che accade con i nuovi regolamenti. E per quanto si cerchi di chiudere tutte le opzioni, e credetemi, ne abbiamo chiuse centinaia, come dico io, l'innovazione in F1 è sempre estrema".

"Quindi, dal nostro punto di vista, si tratta in gran parte di capire se questo influisce sull'obiettivo dei regolamenti. Dal punto di vista dei team, vogliono essere sicuri che nessuno abbia preso un'interpretazione che non ritengono corretta. Quindi penso che ci sarà molto dibattito nei prossimi giorni".

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Brawn ha sottolineato che spetta alla FIA giudicare la legalità di ogni vettura, e ha suggerito che finora non c'è alcun problema con la Mercedes. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare se qualche rivale presenterà un'obiezione, evidenziando una preoccupazione più specifica.

"È impressionante", ha detto Brawn, parlando della W13. "E penso che questa sia la grandezza dell'innovazione della F1, il difficile è solo mantenerla entro i confini che sono ragionevoli, e non ci sono compromessi come ho detto, in termini di obiettivo di ciò che volevamo raggiungere".

"Penso che si debba essere giusti, penso che quando una squadra arriva con un'idea, con un'innovazione, con una novità, non si dovrebbe penalizzare subito".

"Ma penso che man mano che si capisce di più... La FIA, come ente regolatore dello sport, sa davvero tutto quello che succede, non come noi come F1, perché non siamo autorizzati ad avere informazioni. Ma il regolatore sa cosa sta succedendo. Penso che per ora siano d'accordo".

"Ma, naturalmente, una squadra può arrivare e sollevare un'obiezione che la FIA non aveva considerato. E allora si crea un problema. E ci sono passato molte volte, dove la tua idea è ok, la FIA è d'accordo".

"Poi una squadra arriva con una prospettiva che non è mai stata considerata e hanno un argomento che è valido. Quindi sono sicuro che ci saranno molte discussioni al riguardo. Ma è impressionante per un insieme di regole che tutti dicevano essere troppo prescrittive. Stiamo vedendo tante diverse soluzioni".

Brawn ha chiarito che sotto la nuova governance della F1 è possibile modificare il regolamento tecnico durante la stagione, anche se due squadre non sono d'accordo.

Questa opzione è stata progettata nel sistema in gran parte per tenere a freno eventuali innovazioni inaspettate, soprattutto se per esempio compromettono l'obiettivo generale di consentire alle auto di seguirsi più facilmente.

"Penso che una delle cose significative che abbiamo cambiato è stata la governance in F1", ha detto Brawn.

"Perché in passato c'era il bisogno che tutti fossero d'accordo per un cambiamento nel corso della stagione, ora si può fare un cambiamento con l'80% delle squadre d'accordo, purché anche la FIA e la F1 siano d'accordo".

"Penso che una volta che l'interpretazione che ha fatto Mercedes sarà stata compresa, allora potremo avere una visione equilibrata o possiamo prendere una visione sul suo impatto, che effetto avrà, perché lo spirito delle regole è un'area grigia, molto grigia".

"Alla fine, si deve guardare a ciò che è la formulazione del regolamento, perché se lo si porta in tribunale, è su questo che si giudica. Ma quella formulazione può essere cambiata. Con una maggioranza dell'80% delle squadre, possiamo anche cambiare la formulazione".

"Quindi, se qualcosa è sfuggito, le squadre sono consapevoli che questo potrebbe accadere. E questo può accadere durante la stagione. Quindi dobbiamo vedere come va a finire".

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

Guardando alla pitlane nel suo complesso, Brawn ha sottolineato che finora non ha visto nulla che potrebbe innescare un tale cambiamento di regole o un chiarimento.

"È impossibile anticipare la portata creativa dei team. E una volta che hanno i regolamenti, hai un migliaio di ingegneri che lavorano su tutti i regolamenti, e possono usarli".

"Quindi alcune delle soluzioni, onestamente, non le abbiamo mai previste. E penso che torneremo ad indagare su quelle soluzioni, per assicurarci che mantengano l'obiettivo delle nuove regole".

"Voglio dire, le nostre impressioni iniziali sono che non c'è nulla qui di cui saremmo eccessivamente preoccupati in termini di obiettivi delle norme. E quindi è semplicemente affascinante vedere una così vasta gamma di soluzioni".

"E quello che penso sia diventato un cambio di passo per le squadre è l'innovazione nel raffreddamento, l'innovazione negli scambiatori di calore e nei radiatori, che ha dato loro più possibilità di creare i progetti che hanno".