Brawn: "I team non si concentreranno sullo sporcare la scia"

La grande novità per la stagione 2022 di Formula 1 è l’introduzione del nuovo regolamento tecnico che ha stravolto il concetto di monoposto. Da quest’anno, infatti, torneranno in pista le vetture ad effetto suolo e questa rivoluzione è stata voluta dai vertici della Formula 1 per migliorare lo spettacolo.

Nelle intenzioni dei responsabili, infatti, le nuove forme delle monoposto dovrebbero consentire a chi segue di non perdere carico aerodinamico e di restare così in scia senza subire effetti nocivi.

Uno dei grandi punti di domanda di questo 2022 è se effettivamente l’obiettivo di Liberty Media sarà centrato. Sull’argomento è intervenuto Ross Brawn che ha fornito spunti piuttosto interessanti ed ha smentito con forza l’ipotesi che alcune squadre possano realizzare monoposto progettate specificamente per impedire a chi segue di non restare in scia.

“Penso che eventuali effetti negativi sulla capacità di seguire un’altra vettura saranno una conseguenza accidentale della ricerca di performance da parte dei team”.

“Non credo che alcun team si sia prefissato in maniera intenzionale di danneggiare la scia di modo che un’altra vettura non possa seguire. Non ci sono abbastanza risorse. L’obiettivo principale è la ricerca del tempo sul giro”.

“Ad ogni modo potrebbe accadere che ci possano essere delle difficoltà nel restare in scia, ma non al livello visto con le vetture dello scorso anno. Se dovessimo registrare un peggioramento del 5% rispetto alle nostre previsioni, saremo ancora molto più avanti di dove eravamo con le monoposto della precedente generazione”.

A sottolineare il pensiero di Ross Brawn è intervenuto Jason Sommerville, aerodinamico che si è trasferito alla FIA. Secondo Sommerville è possibile per le squadre influenzare attivamente la scia ma una scelta simile andrebbe contro la ricerca di performance.

"Abbiamo spesso speculato su questo. Abbiamo incontrato uno dei top team di recente e abbiamo chiesto loro come fosse la loro scia. Questo esame è un qualcosa che abbiamo analizzato a fondo negli ultimi quattro anni”.

"La priorità dei team è chiaramente la performance, ma è giusto dire che il loro lavoro finora non ha influito sulla scia. Dai feedback che stiamo ricevendo lo sviluppo e le prestazioni che le squadre stanno trovando non vanno contro alle nostre aspirazioni n termini di qualità della scia”.

"Quello che non sappiamo ancora è quanto le auto saranno sensibili nel seguire, ma anche così, con le indicazioni che abbiamo, siamo ancora allineati in termini di obiettivi".

Identica linea di pensiero è stata espressa anche da Nikolas Tombazis, fiducioso che le squadre si concentreranno esclusivamente sul rendere le loro auto più veloci.

"Chiaramente gli aerodinamici lavoreranno sempre per le migliori prestazioni della loro auto in relazione ai loro concorrenti".

"Il modo in cui lo sviluppo viene effettuato sia nella galleria del vento che al CFD non prevede alcun vantaggio per un team nel progettare una macchina solo per sabotare quella che segue. L’obiettivo primario è assicurarti che la tua auto sia il più veloce possibile”.

"Pensiamo che anche con lo sviluppo delle monoposto il nostro target non verrà stravolto. Ci potrà essere qualche peggioramento, ma speriamo non massiccio".