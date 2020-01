Boullier diventa Amministratore Delegato del GP di Francia

L'ex responsabile dei team McLaren e Lotus di Formula 1 assume così un nuovo ruolo che lo porterà a risolvere alcuni problemi legati alla mobilità e agli accessi al tracciato.

"Dal 2019 il GP di Francia ha beneficiato dei consigli e dell'esperienza di Eric Boullier - ha detto il presidente dell'evento, Christian Estrosi - Eric ha già partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro nel ritorno del GP di Francia e sono lieto che ora sia ancor più coinvolto nella nostra organizzazione".

Boullier ha aggiunto: "Sono felice ed orgoglioso che sia stato coinvolto ancora di più in un progetto così bello come è quello del GP di Francia. Non vedo l'ora di continuare a contribuire al successo di questo grande evento di motorsport nel paese".

Il piano di mobilità revisionato si basa su un sistema utilizzato già l'anno scorso con autobus provenienti dalle vicine città francesi.

Gli organizzatori hanno affermato che la rete di navette "si estenderà da St-Cyr sur Mer, Le Castellet e Le Beausset, aumentando il numero dei parcheggi disponibili da La Ciotat. Verrà estesa anche l'area camping e miglioreremo la gestione del traffico stradale, rivedendo anche la disposizione dei parcheggi e il sistema di informazioni che già avevamo nel 2019".

Nel 2020 le navette partiranno da Marsiglia, Tolone ed Aix-en-Provence per tutti i giorni del GP, mentre sabato e domenica ci saranno anche da Arles, Avignone, Draguignan, Gap-Tallard, Manosque, Nizza, Saint-Raphael e Salon de Provence. Domenica invece si aggiungeranno anche quelle per Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Perpignan e Valence.

Gli organizzatori hanno inoltre provato a lanciare un appello ai fan esteri di utilizzare i bus già esistenti da Barcellona, Milano, Torino, Amsterdam ed Eindhoven, offrendo un pacchetto di tre notti nel camping più biglietti.

Infine ci sarà anche la possibilità di utilizzare la condivisione dell'auto, con una strada preferenziale e un parcheggio dedicato a tutti quelli che usufruiscono del servizio.