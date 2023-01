F1 | Bottas vorrebbe rinnovare con l'Alfa Romeo a inizio 2023 Con il contratto in scadenza a fine 2023, Valtteri Bottas è intenzionato a discutere del suo futuro con l'Alfa Romeo già nei primi mesi del nuovo anno, cercando una stabilità che gli è mancata in passato in attesa dell'arrivo di Audi.