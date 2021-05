Bottas: "Una sbavatura in Curva 10 mi è costata la pole"

Dopo la soddisfazione per il miglior tempo ottenuto in qualifica a Portimao, oggi Valtteri Bottas è stato spettatore non pagante del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen vinto dall’inglese, autore della pole position numero 100 in carriera.

Un numero incredibile che fa capire contro chi deve lottare ogni giorno il finlandese. Bottas ha pagato un gap di 132 millesimi dal suo compagno di team, ma non è mai apparso realmente in grado di impensierire i due pretendenti al titolo.

Nonostante ciò Valtteri non è apparso deluso alla fine del turno. Giunto al ring delle interviste il finlandese ha mostrato il sorriso dei giorni migliori ed è sembrato già proiettato a domani quando partirà dal lato pulito della pista.

“Abbiamo un pacchetto molto forte qui e domani sarà una bella battaglia”.

Bottas ha poi analizzato il suo giro, spiegando come una leggera incertezza accusata nella rinnovata Curva 10 gli sia costata la possibilità di sfidare Lewis e Max in occasione del primo run in Q3.

“Siamo stati vicini. E’ stata una bella lotta per la pole. Nel primo tentativo siamo stati più rapidi, ma io ho accusato un piccolo problema in Curva 10 che mi ha fatto perdere quei centesimi preziosi per puntare al miglior tempo”.

“La vettura in alcuni momenti sembrava inguidabile”. Sembra passata un’era da quando il finlandese rilasciava queste dichiarazioni al termine della seconda sessione di Libere in Bahrain, ed invece è bastato un solo mese e mezzo al team sette volte campione del mondo per risolvere i guai aerodinamici che avevano afflitto la W12 ad inizio stagione.

Oggi la Mercedes è senza dubbio la vettura di riferimento, se non al livello della Red Bull RB16B. Bottas è consapevole come i valori tra le due monoposto siano molto ravvicinati ed in gara sarà una lotta serrata con Verstappen.

Per cercare di stare davanti all’olandese sarà fondamentale giocare ogni carta, anche quella della strategia…

“Noi e la Red Bull saremo molto vicini e preservare le gomme sarà la chiave per imporsi in gara. Probabilmente potremo giocare a livello strategico. Si potrà cercare di allungare lo stint. Forse si potrà anche cercare di provare ad effettuare una sola sosta”.

