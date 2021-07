Bottas: "Spero che le novità ci avvicinino alla Red Bull"

Dopo cinque vittorie consecutive dei rivali della Red Bull, c'è sicuramente grande pressione in casa Mercedes. Nella gara di casa, a Silverstone, la squadra di Brackley vuole provare ad interrompere la striscia delle "lattine" e per farlo introdurrà un nuovo pacchetto di novità tecniche, che dovrebbe essere l'ultimo di questo 2021 prima di volgere completamente lo sguardo alla vettura per il nuovo regolamento 2022.

In un certo senso, questo weekend potrebbe quindi dire molto delle ambizioni di confermarsi sul trono iridato della Mercedes, ma soprattutto sarà fondamentale per Valtteri Bottas, che corre con l'ulteriore pressione di non sapere ancora il suo futuro, anche se ormai nel paddock sono veramente in pochi quelli che credono che il finlandese possa essere confermato anche il prossimo anno, con l'ombra di George Russell che imcombe alle sue spalle. La cosa però non sembra preoccupare troppo il diretto interessato, che pensa soprattutto al presente e pare disposto a prendere con filosofia un eventuale avvicendamento.

Come si approccia la Mercedes a questo weekend?

"Quest'anno la Red Bull è sicuramente diversa. Sono stati veloci ovunque, quindi non ci aspettiamo di arrivare qui e che improvvisamente saremo davanti, anche se naturalmente ci piacerebbe essere più in forma che in Austria. Abbiamo alcuni nuovi pezzi sulla macchina, speriamo che portino più vicino alla Red Bull. Non credo che saremo in pole per un secondo come l'anno scorso, ma vorremmo almeno lottare per la pole".

Quanti aggiornamenti avete portato?

"Non posso dire un numero. Non è niente di enorme e non è niente di piccolo, ma vedremo. Ovviamente già domani scopriremo quanto sono veloci le vetture sul giro singolo".

Come cambia la preparazione del weekend con il nuovo format?

"Abbiamo solo una sessione per trovare il set-up, poi praticamente sei bloccato con quello per tutto il resto del fine settimana, quindi sia io che Lewis siamo stati al simulatore all'inizio di questa settimana per provare approcci diversi. Ora, in teoria, abbiamo una comprensione abbastanza buona su come dovremmo iniziare in termini di assetto".

Ci sono novità sul tuo futuro?

"Non ci sono progressi, quindi purtroppo non ci sono notizie per voi. Speriamo di parlarne ad un certo punto, ma per ora niente di nuovo".

Penseresti ai rally se non dovessi trovare posto in Formula 1?

"Prima di tutto, non mi piace pensare in questo modo, cerco sempre di pensare positivo. So quello che voglio e voglio rimanere con la squadra. Penso che sia la miglior opportunità per me per vincere delle gare e lottare per il titolo. Se per qualche motivo non dovesse essere così, guarderei ad altre opzioni in Formula 1 naturalmente, perché amo la Formula 1. Penso di avere ancora un bel po' di anni qui davanti a me. Ogni volta che sono salito su una macchina da rally mi sono divertito, ma renderlo il mio lavoro potrebbe essere abbastanza difficile. I ragazzi che lo hanno fatto per tutta la vita sono molto competitivi, ma mai dire mai. Ma come ho detto prima, il focus ora è sulla Formula 1 e, prima di tutto, su questo fine settimana".

Saresti pronto a calarti nella mentalità di una squadra che non lotta per il titolo?

"Sicuramente sarebbe una mentalità differente, sarebbe un capitolo completamente nuovo per la mia carriera. All'inizio sarebbe strano non lottare per le vittorie e per il titolo, ma poi potrebbe essere anche molto interessante. Ma la mia intenzione è quella di mantenere il mio posto, perché penso che formiamo già una squadra molto forte alla Mercedes, quindi vediamo".