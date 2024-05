Bottas sicuro del futuro: "Il prossimo anno sarò in F1 al 99%"

Il futuro di Valtteri Bottas non è stato ancora svelato e, dopo i primi rinnovi e i vari cambi di casacca, i sedili iniziano ad essere sempre meno. Eppure il finlandese è convinto al “99%” che il prossimo anno continuerà ad essere della partita sulla griglia di partenza in quanto crede di avere altre opzioni oltre alla possibilità di rimanere in Sauber, che al momento sta però tentando di convincere Carlos Sainz a unirsi al progetto che dal 2026 diverrà Audi.

Già alla fine dello scorso campionato Bottas aveva sottolineato come i primi mesi del 2024 sarebbero stati fondamentali per comprendere come si sarebbe mosso il mercato, non solo per le squadre di alta classifica, ma anche per quelle di centro gruppo. Nelle ultime settimane Audi ha annunciato l’ingaggio di Nico Hulkenberg dal 2025, mentre proprio ieri la Williams ha confermato il rinnovo di Alex Albon con un accordo pluriennale.

Bottas ha già iniziato a discutere con Sauber per un possibile rinnovo, ma al momento la priorità, anche dichiarata dalla stessa Audi, è quella di convincere Sainz a unirsi al progetto, dato che vorrebbe avere due piloti solidi per iniziare il nuovo ciclo tecnico che prenderà il via nel 2026.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

“Ci sono ancora dei colloqui in corso, ovviamente. Non credo che la squadra stia prendendo alcuna decisione molto rapidamente, in tempi molto brevi. Ma naturalmente ci teniamo informati. Io stesso e la squadra ci stiamo lavorando. Siamo a questo punto al momento. Quindi, niente di nuovo rispetto a Miami, la situazione è sempre la stessa”, ha spiegato il finlandese durante la giornata dedicata ai media a Imola, sottolineando di avere anche altre opzioni sul tavolo.

“Quando ci si trova in una situazione in cui sei libero sul mercato e non hai un contratto, ci si guarda sempre intorno. Quindi, da un po' di tempo a questa parte, si guarda in differenti direzioni, non una sola, perché non si può fare affidamento su una sola opzione. È così che va. La situazione non cambia. Da tempo si discute su diverse opzioni. Sono stati fatti dei progressi. Non mi affido a una sola opzione”.

Per Bottas, così come per altri piloti, la priorità è chiaramente quella di essere sulla griglia, ma l’idea è anche quella di avere un futuro sicuro a lungo termine. Durante il suo stint in Mercedes, Bottas ha visto sempre rinnovi annuali, non avendo mai un futuro certo per più di una stagione. Solo al suo arrivo in Alfa Romeo Sauber nel 2022 è riuscito ad assicurarsi un contratto pluriennale, valido ancora oggi.

“L’aspetto più importante è che sia un accordo a lungo termine, perché non mi basterebbe un anno o essere semplicemente in F1 senza sapere cosa farò, ho bisogno di un progetto a lungo termine con obiettivi chiari, rispettando ciò che posso fare e dare al team. Questa è la cosa principale. Ovviamente, più veloce è la macchina, meglio è. Ma l’aspetto principale è avere questa sicurezza per gli anni a venire, in modo da poter lavorare insieme per gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha raccontato il finlandese, il quale ha anche spiegato che sarebbe tentato da un possibile accordo con Mercedes anche per un solo anno, ma l’ideale sarebbe quello di firmare un contratto con una squadra che possa garantirgli un futuro pluriennale.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il mercato quest’anno è partito molto presto con l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari che, a sua volta, ha dato il via ad altri movimenti lasciando liberi alcuni sedili. Sauber, in futuro Audi, ha messo pressione per aver chiaro il futuro in tempi brevi, spingendo per assicurarsi i servizi di Nico Hulkenberg, mentre la Williams ha chiuso in fretta la questione Alex Albon offrendogli un accordo valido sul lungo periodo. Un mercato iniziato così presto è quasi una novità, ma è chiaro che i piloti vogliano avere chiaro il proprio futuro in tempi brevi.

“La mia intenzione è quella di risolvere la questione al più presto. Ad esempio, non vorrei aspettare la pausa estiva di agosto. Penso che sarebbe troppo tardi per una stagione come questa. Ma non c'è panico al momento. Come ho detto, ci sono discussioni in corso e stiamo facendo progressi. Niente panico, ma voglia di risolvere la situazione”, ha aggiunto Bottas, il quale però ha assicurato che nella prossima stagione sarà quasi certamente sulla griglia di partenza.

“Non sono preoccupato di non essere sulla griglia il prossimo anno. Sicuramente in questo sporto non puoi mai essere sicuro al 100% e al momento non ho ancora un contratto firmato. Quindi non posso dire che ci sarò al 100%, ma al 99% sì”.