Bottas: "Non sono riuscito a far funzionare le soft"

Questione di millesimi. In occasione dello scorso appuntamento di Sakhir Valtteri Bottas era riuscito a strappare la pole ad un indemoniato George Russell per appena 26 millesimi, mentre oggi, nell’ultima sessione di qualifiche stagionali a Yas Marina, il finlandese ha dovuto cedere lo scettro di pilota più veloce sul tracciato a Max Verstappen per soli 25 millesimi.

Un’inezia che obbligherà Bottas a scattare dalla seconda casella in griglia. 1’35’’271, questo il crono firmato da Valtteri che fino a pochi secondi dalla fine sembrava sufficiente per la conquista della pole.

Bottas, dopo aver regolato il rientrante Hamilton, ha forse sottovalutato un Verstappen sino a quel momento non particolarmente brillante ed il pilota della Red Bull ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un giro praticamente perfetto.

Dopo la deludente prestazione di Sakhir serviva un segnale forte da parte di Valtteri che non è arrivato.

“Il giro non mi ha soddisfatto ed anche il bilanciamento non è stato perfetto. Ovviamente parliamo di dettagli, ma nulla è già deciso in ottica gara”.

Il problema maggiore per Bottas, stando a quanto dichiarato dallo stesso pilota Mercedes al termine della sessione, è stato uno scarso feeling con le Pirelli “rosse” acuitosi proprio allo scoccare dell’ora di qualifica.

“Non sono riuscito a far funzionare le soft come volevo e quello è stato il mio problema. Fino all’ultima sessione di libere mi sentivo in gran sintonia con le medie. Abbiamo fatto qualche miglioramento, ma non siamo riusciti a sfruttare al 100% le gomme sul giro secco”.

Valtteri ha poi ammesso di essere rimasto spiazzato dalla variazione di temperatura dell’asfalto. Pochi gradi in meno hanno reso particolarmente complicata la vita al finlandese.

“Nei minuti conclusivi del turno ho iniziato a faticare con l’anteriore, forse per il leggero calo delle temperature dell’asfalto. Questo ha reso più difficile compiere un miglioramento”.

“Avremmo dovuto essere molto più veloci delle altre sessioni ed invece non è accaduto. La Red Bull, invece, è riuscita ad ottimizzare tutto in vista del Q3”.