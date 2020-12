Bottas: "L'unica soddisfazione chiudere davanti a Lewis"

Dopo la deludente prestazione vista a Sakhir, quando è stato eclissato da uno splendido George Russell al debutto sulla W11 in gara, serviva una reazione d’orgoglio da parte di Valtteri Bottas a Yas Marina, ma il finlandese non è mai stato incisivo complice anche la scelta della Mercedes di ridurre la potenza sulle proprie power unit per non rischiare rotture.

L’ultima gara dell’anno va così in archivio con un Bottas anonimo. Mai in grado di insidiare un Verstappen oggi impeccabile, il finlandese ha chiuso al secondo posto pagando un gap di 15 secondi dall’olandese. Un distacco esagerato considerando la supremazia tecnica della W11.

Al termine di un gran premio soporifero, Bottas ha spiegato di essere rimasto stupito dalla velocità della Red Bull #33.

“La Red Bull oggi era troppo veloce ed è stato sorprendente. Pensavamo che il nostro passo gara fosse all’altezza ed invece Max è riuscito a controllare la gara e si è preso un bel vantaggio quando serviva. Ho fatto quello che potevo ma non sono mai stato in grado di girare sui suoi tempi”.

Le uniche soddisfazioni per Valtteri oggi sono state l’aver mantenuto la seconda posizione in classifica piloti, anche se per soli 9 punti di vantaggio su Verstappen, e l’aver concluso la gara davanti ad un Hamilton ancora debilitato dal COVID-19.

“Penso che sia stata una gara solida da parte mia, non ho commesso errori. Mi sono sentito piuttosto bene con il pacchetto a disposizione. Almeno sono arrivato davanti al mio compagno di team”.

Le premesse di inizio anno di lottare ad armi pari con Hamilton si sono sciolte come neve al sole col passare del tempo. Valtteri da domani dovrà cercare di mettersi alle spalle una stagione oggettivamente opaca, soprattutto dopo le performance delle ultime gare.

“Sicuramente mi godrò Natale e spero di poter vedere la mia famiglia. Proverò a fare un reset rapido per ripartire da zero”.

Bottas ha poi voluto rendere merito al team per un campionato letteralmente dominato.

“Il team è stato fantastico quest’anno. Sono molto fiero che la Mercedes abbia conquistato le prime due posizioni in classifica piloti. Ogni membro della scuderia ha svolto un lavoro eccellente, sono fiero di far parte di questa squadra”.