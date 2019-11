Bottas: "In bilico anche nel 2020. Dopo un po' fa male al c**o"

La rincorsa di Valtteri Bottas al titolo iridato Piloti di Formula 1 si è interrotta lo scorso fine settimana ad Austin, pista su cui il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha colto il sesto titolo della carriera.

Il pilota finlandese si è però assicurato la seconda posizione assoluta e il titolo di vice-campione, pur essendo ormai una condizione già sicura da qualche settimana a causa della grande lontananza in classifica dei piloti Ferrari e Red Bull.

Bottas è stato protagonista di un'altra stagione buona, che ha aiutato Mercedes a portare a casa il sesto titolo iridato Costruttori consecutivo. Eppure anche quest'anno ha dovuto fare i conti con un surplus di pressione dovuta al tipo di contratto che ormai da anni sigla in F1, ovvero rinnovi annuali.

"A un certo punto della stagione c'è stata molta incertezza legata al mio 2020. C'erano tante voci. Non avevo idea di cosa stesse succedendo. Dovevo solo aspettare. Come atleta, come pilota, non è certo la situazione ideale", ha ammesso il pilota della Mercedes.

"Non puoi avere la mente completamente libera e concentrarti sul tuo lavoro. Non puoi sentirti mentalmente libero e nel giusto modo per poter fare bene le cose. E' difficile. Quando questo continua di anno in anno, ogni singolo anno della tua carriera, a un certo punto diventa un dolore al culo".

Nel 2020 Bottas si troverà ad affrontare la medesima situazione degli ultimi anni, dunque iniziare la prossima stagione sapendo di doversi conquistare il rinnovo che sarà certamente di una stagione in vista de 2021, anno di grandi cambiamenti a livello regolamentare - tecnico e sportivo - ma in prospettiva mercato piloti.

"E' molto bello avere un contratto firmato. Ma per me sarà la stessa storia anche la prossima stagione. Non sono troppo preoccupato a questo punto perché il mio passo è buono, mi piace guidare, mi piacere lavorare con il team e spero che a loro volta loro apprezzino quello che faccio io".

A proposito di 2021, Wolff conferma quanto riportato poco sopra: "Nel 2021 nessun pilota sarà sotto contratto con alcuna squadra. Sarà davvero super eccitante e immagino che il domino piloti per quella stagione scatterà molto presto. Tutte le porte saranno spalancate per qualunque opzione".