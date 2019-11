Bottas e Grosjean convocati dai commissari per il contatto in FP2

Il pilota della Mercedes si è infilato all'interno della Haas del francese alla fine della seconda zona DRS del tracciato di Yas Marina.

A quanto pare, Grosjean non ha visto arrivare il finlandese ed ha chiuso la traiettoria, quindi c'è stato un contatto e il portacolori della Haas è finito in testacoda.

I due si sono accusati a vicenda per l'accaduto e sono stati entrambi convocati dai commissari sportivi.

"Che cazzo ha fatto?" ha chiesto immediatamente Grosjean via radio. "Da dove è sbucato?".

Quando poi gli è stato domandato se aveva subito dei danni, ha risposto: "Sì, penso il fondo, ma anche altro. Ma era davvero lontano...".

Grosjean, infatti, non è più riuscito a riprendere la via della pista, mentre Bottas, che comunque domenica dovrà partire dal fondo dello schieramento per aver sostituito tutta la power unit, è riuscito a rientrare.

"Mi ha chiuso" ha detto Bottas. "Non mi ha lasciato spazio".

Durante la sessione è stata anche esposta la bandiera rossa per permettere ai commissari di andare a recuperare i detriti che erano stati persi dalle due monoposto nell'incidente.