Bottas azionista dei Pelicans, squadra di hockey finlandese

Valtteri Bottas dopo la delusione del GP del Bahrain se n’è tornato a casa in Finlandia. Il pilota della Mercedes non ha nascosto il suo disappunto per il maldestro pit stop che gli è costato una sosta al box di 10”1 per il mancato sbloccaggio della ruota anteriore destra e lo ha relegato a un terzo posto finale senza poter sperare di rientrare nella lotta con Max Verstappen.

Per sbollire la rabbia Valtteri ha fatto rientro nella sua città natale: il 31enne di Nastola ha ufficializzato l’acquisto di quote azionarie della squadra di hockey Lahden Pelicans Oy.

Bottas ora è diventato il terzo principale azionista del club che milita nella massima serie di hockey sul ghiaccio in Finlandia:

“La mia passione per l'hockey sul ghiaccio e il desiderio di dare una mano ai dirigenti della squadra sono state le ragioni principali che mi hanno spinto a entrare nella società” ha spiegato un soddisfatto Valtteri - i Pelicans sono sempre stati la squadra numero uno nell’hockey per me, quindi sono davvero entusiasta di esserne entrato a fare parte”.