Bottas annuncia il divorzio dalla moglie Emilia

Il gossip è al centro delle notizie di questo ultimo giovedì della stagione 2019 di Formula 1. Prima è arrivata quella legata a Sebastian Vettel, diventato padre per la terza volta, questa volta di un maschietto.

Meno lieta invece quella annunciata da Valtteri Bottas, che tramite i social network ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con la nuotatrice olimpica Emilia Pikkarainen, con la quale era fidanzato dal 2010 e che aveva sposato nel 2016.

"Sfortunatamente, devo farvi sapere che il matrimonio tra Emilia e me è arrivato alla fine" ha annunciato il pilota della Mercedes dalla sua pagina Twitter.

"Le nostre strade si separano a causa delle sfide della mia carriera e della situazione della nostra vita, che ci ha portato a pensare che fosse la soluzione migliore per noi e per le nostre vite future, quindi ci siamo separati da amici" ha spiegato.

"Le sarò sempre grato per tutti i sacrifici che ha fatto per me, per tutto il suo supporto che mi ha dato in questi anni e per le esperienze che abbiamo vissuto insieme".

"Sono sicuro che rispetterete noi e la nostra privacy su questo argomento. Queste sono le uniche cose che ho da dire riguardo al nostro divorzio" ha concluso.