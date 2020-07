Binotto: "Mick Schumacher deve meritare in pista la F1"

Mick Schumacher si trova al momento in quarta posizione nella classifica piloti della Formula 2 grazie ai due terzi posti conquistati lo scorso weekend in Ungheria.

Per il pilota della Ferrari Driver Academy sarà necessario finire la stagione almeno al sesto posto in campionato per poter ambire ad un sedile in Formula 1 nel 2021. Se ciò dovesse accadere per il tedesco potrebbe essere disponibile il posto in Alfa Romeo, ma dovrà di mostrare di essere pronto.

Mattia Binotto ha ammesso che Mick Schumacher abbia fatto un notevole progresso rispetto alla passata stagione (chiusa in dodicesima posizione), ma ha voluto avvisare il tedesco che per poter puntare ad un posto in Formula 1 il prossima anno dovrà produrre risultati.

“Credo che Mick stia facendo bene, sicuramente è più competitivo rispetto allo scorso anno. Dopo una prima stagione di apprendistato adesso sta mostrando i suoi progressi”.

“Ha mostrato una bella crescita sin dall’inizio della stagione. Ha avuto alcuni episodi sfortunati, ma se guardiamo ai suoi risultati in Ungheria allora possiamo dire che ha fatto bene. La cosa importante è che stia progredendo”.

“E’ ancora presto per decidere cosa farà il prossimo anno. Noi siamo sempre stati chiari ed onesti con lui. Saranno importanti le sue prestazioni nel corso dell’intera stagione”.

“Arriverà in Formula 1 nel momento in cui riterremo i suoi progressi sufficienti. Al momento deve semplicemente continuare a comportarsi come sta facendo. Noi decideremo il futuro più avanti nel corso della stagione”.

Mick ha dichiarato come il suo obiettivo principale sia quello di migliorare come pilota e riflettendo su quando fatto in passato ha affermanto: “Voglio trovarmi a competere con i piloti di vertice per le posizioni di vertice. Il mio obiettivo principale, quello che sto inseguendo, è quello di diventare un pilota completo”.

“Voglio migliorare dal punto di vista umano, diventare più adulto, più maturo e legare con la squadra in un modo che nessun altro pilota possa fare”.