Ben Sulayem: "La FIA non riceve i giusti meriti, ma solo attacchi"

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato che è "impossibile" che la Federazione ottenga il credito e rispetto che ritiene le spetti per i miglioramenti apportati al modo in cui viene gestito lo sport.

Da quando Ben Sulayem è diventato Presidente della FIA nel dicembre 2021, la Federazione ha introdotto un centro operativo remoto a Ginevra per assistere il controllo delle gare in pista e ha lanciato un programma per la formazione e l'addestramento di steward e direttori di gara. Più di recente, la FIA ha anche annunciato un nuovo dipartimento per sostenere il reclutamento di talenti nel settore che possano diventare ufficiali di gara in futuro.

All'inizio di quest'anno, la FIA ha anche introdotto una nuova soluzione per la gestione dei track limit in occasione del Gran Premio d'Austria, che sembra aver risolto un problema che aveva avuto un impatto negativo su molti weekend disputati al Red Bull Ring, a cui erano seguite anche numerose polemiche. Si tratta di una soluzione che prevede l'utilizzo della Computer Vision, una branca dell'Intelligenza Artificiale, con il supporto del centro operativo remoto a Ginevra, in modo da facilitare l'individuazione e la revisione di potenziali infrazioni. Una soluzione che può essere utilizzata anche su altri tracciati, visto che è stata già testata anche a Barcellona quest'anno, è che potrebbe essere sfruttata non solo dalla F1, ma anche da altre categorie, inclusa la MotoGP.

Quando Motorsport.com ha chiesto a Ben Sulayem se ritiene che la FIA abbia ricevuto abbastanza credito per aver risolto questo particolare problema, Ben Sulayem ha risposto: "No, non avremo mai il merito. È impossibile. Riceveremo solo spazzatura. Questo lo so", ha detto nel corso di un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

A suo avviso, la FIA non solo merita più credito, ma merita anche di più dal punto di vista finanziario per tutti gli investimenti che ha fatto in questo sport. "Se si considera la situazione, tutti hanno fatto soldi con la FIA, tutti tranne la FIA. Tutti si prendono il merito, tranne la FIA".

"È vero. Quando sono subentrato, avevamo un costo operativo di meno 20 milioni. Perché? Perché abbiamo le nostre entrate come tutti. Ma guardate i promotori... E sono contento per loro e mi congratulo con loro, sono abbastanza intelligenti da farlo...".

"Ma sarò molto, molto onesto, come sempre. Liberty Media ha fatto un ottimo lavoro per trasformare la Formula 1. Se mi dicessi che se potessi tornare indietro nel tempo, lo annullerei? Assolutamente no. Non lo annullerei, ma farei in modo che la FIA sia due volte alla pari con loro".

"Sono un buon promotore, davvero. Se mi chiedete oggi: c'è qualcuno che è capace quanto loro? Vedo che non c'è. Li sostengo in quello che stanno facendo. La FIA lavora con loro nel miglior modo possibile. Ma poi, i regolamenti e la governance sono opera della FIA".

"E poi, lasciamo che tutti facciano soldi. Lasciate che i piloti si divertano, corrano in modo sicuro e facciano soldi. E che i team principal guadagnino di più, e lo stanno facendo. Ma la FIA non avrà mai il merito. È impossibile".