F1 | Barcellona convinta di poter avere un GP anche oltre il 2026

Barcellona ospita la Formula 1 dal 1991, quando la prima edizione del Gran Premio di Spagna si svolse sull'impianto di Montmeló. Un circuito che per anni è stato molto importante nell'ecosistema della F1 e che ora potrebbe vedere il suo posto nel calendario in pericolo dopo l'annuncio che dal 2026 al 2035 il Gran Premio di Spagna si terrà a Madrid.

Barcellona sta lavorando per poter continuare a contare sulla F1 come fiore all'occhiello di un circuito che ha anche la MotoGP ed altre competizioni ed attività che fanno sì che la sua occupazione superi i 300 giorni ogni stagione.

In un incontro informale con i giornalisti, Oriol Sagrera, Segretario Generale del Ministero dell'Impresa e dell'Occupazione del Governo della Catalogna ed Amministratore Delegato del Circuito di Barcellona-Catalogna, e José Luis Santamaría, Direttore Generale del Circuito, hanno illustrato il piano di rinnovamento completo delle sue strutture, con un investimento pubblico di 50 milioni di euro.

Questa ristrutturazione, iniziata più di due anni fa e che dovrebbe essere completata nella prima metà del 2024, comprende la ristrutturazione dei box, che diventeranno molto più operativi, la costruzione di una nuova struttura coperta che sostituisce l'attuale terrazza dell'edificio dei box, per ospitare spazi come il Paddock Club, una nuova torre di controllo ed un'imponente passerella sul rettilineo posteriore che collegherà il paddock con la zona dello stadio e che ospiterà un'ampia area hospitality.

Il Circuito si aspetta il tutto esaurito sia per la Formula 1, dove inaugurerà i nuovi compiti di ospitalità a giugno con il Gran Premio di Spagna 2024, sia per la MotoGP con il GP di Catalogna (a maggio) in un anno ricco di gare e attività. L'appuntamento con la F1 sarà anche un buon momento per fare progressi nelle trattative con Stefano Domenicali e per garantire la presenza della massima categoria automobilistica dopo il 2026, quando scadrà il suo attuale contratto.

Il Circuito è ottimista sul rinnovo del contratto, nonostante l'arrivo di Madrid, e ritiene di avere una delle migliori strutture al mondo per ospitare un Gran Premio. Domenicali ha già strizzato l'occhio a Barcellona durante la presentazione dell'accordo con Madrid e ha elogiato la gestione di Sagrera.

Nel 2026, si dice, ci sarà un Gran Premio a Montmeló con un nome diverso, non si sa se sarà il GP d'Europa, il GP di Catalogna o il GP di Barcellona, quest'ultimo probabilmente il preferito dagli organizzatori. Ciò che resta da vedere è se ci saranno due gare di F1 in Spagna a partire dal 2027.