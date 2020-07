Audience Sky: la Formula 1 batte la MotoGP in tv

La Ferrari delude le aspettative? Non importa: gli appassionati di F1 hanno deciso di seguire il GP d’Ungheria che è andato in onda dalle 15,10 su Sky anche se le Rosse sono state solo delle comparse nell’assolo di Lewis Hamilton.

I numeri della diretta esclusiva parlano chiaro: la corsa iniziata con la pista bagnata è stata seguito in media da 1 milione 322 mila spettatori, con l’11% di share e 1 milioni 967 mila spettatori unici, in crescita del 10% rispetto ai due GP austriaci, mentre la replica in chiaro su TV8 ha raccolto di meno, con 1,278 milioni di spettatori ed il 10% di share, risentendo del fatto che le Rosse hanno deluso.

La Formula 1 ha vinto il derby con la MotoGP che apriva la stagione a Jerez. La diretta delle 14,00 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno che è stata caratterizzata dalla prima vittoria di Fabio Quartararo e dal brutto incidente di Marc Marquez è stata seguita da 1 milione di spettatori raccogliendo il 7,24%, mentre la differita di TV8 ha fatto meglio con 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1% di share, facendo meglio anche della F1: una bella rivincita per le due ruote...