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Audi, Slater debutta in F1: guiderà la R26 nelle FP1 in Messico e Brasile

Il britannico scenderà in pista al volante della R26 nella FP1 dei Gran Premi di Città del Messico e San Paolo, dopo aver chiuso al secondo posto la stagione da poco conclusa in F3. Il prossimo anno salirà di categoria con Invicta in F2.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 ott 2026, 15:05

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Freddie Slater, Programma di sviluppo piloti Audi

Foto di: Audi

Freddie Slater farà il suo debutto al volante di una monoposto di Formula 1 partecipando a due sessioni di Prove Libere 1 nei Gran Premi di Città del Messico e San Paolo, con un battesimo del fuoco direttamente nell'ultima parte di questagione. Il giovane britannico è stato il primo pilota selezionato nel programma della Casa tedesca, che ha subito creduto nel suo potenziale.

Questo è un passo importante per un pilota dal grande talento, con molti che vedono in lui un pilota destinato al passaggio in Formula 1 definitivo nei prossimi anni. Già campione della F4 Italiana e della Formula Regional European, Slater ha confermato la sua crescita conquistando il secondo posto nel campionato di Formula 3 alle spalle di Ugo Ugochukwu, con cui è rimasto in lotta fino alla tappa finale di Madrid.

Durante il suo anno di debutto in F3, l'inglese è stato così il miglior debuttante della categoria, centrando otto podi, tra cui uno subito a inizio campionato in Australia, e una vittoria nella Feature Race in Ungheria.

Freddie Slater, Trident

Prima del suo passaggio in Formula 2 con la scuderia Invicta, sulla scia degli altri piloti Trident in F3 Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Camara, con la chiara intenzione di lottare per la vittoria del campionato al debutto come ha fatto chi lo ha preceduto, Slater scenderà in pista nelle FP1 in Messico e Brasile, consentendo ad Audi di rispettare le normative sull'impiego dei giovani piloti.

Il pilota junior dell'Alpine Paul Aron era già stato concesso in prestito dal team francese ad Audi in due occasioni all'inizio del campionato per disputare le prove libere, completando due delle quattro sessioni obbligatorie. A Slater sono state quindi affidate le ultime due sessioni obbligatorie riservate ai rookie, alternandosi con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

"Salire al volante di una vettura di Formula 1 durante un weekend di gara è un momento enorme per me, un sogno che inseguo fin da bambino" - ha dichiarato Slater -. "Quest'anno ho imparato moltissimo e queste uscite nelle prove libere con Audi saranno un'altra opportunità per accumulare esperienza in pista.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Far parte dell'Audi Driver Development Programme mi ha già garantito occasioni straordinarie e sono davvero grato per la fiducia e il sostegno che mi stanno dimostrando. Non vedo l'ora di scendere in pista: il mio unico obiettivo sarà fare il miglior lavoro possibile, supportare la squadra nel suo programma di lavoro e fare tesoro di ogni singolo giro in entrambe le sessioni."

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande crescita di Freddie, sia in pista sia fuori; questo è il momento giusto per il salto di categoria", ha commentato Allan McNish, direttore sportivo di Audi e responsabile a bordo pista durante i weekend di gara.

"Le sessioni in Messico e Brasile gli garantiranno un'esperienza preziosa all'interno di un weekend di Formula 1, offrendogli un'ulteriore opportunità di crescita prima del debutto in Formula 2 nella prossima stagione. Siamo entusiasti di vederlo a bordo della R26 e di affiancarlo in queste due importanti sessioni di FP1."

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