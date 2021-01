Aston Martin: "Vettel tirerà fuori il meglio da Stroll"

Vettel entrerà a far parte dell'ormai ex Racing Point quest'anno, dopo che la Ferrari ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020.

Il tedesco ha vissuto due stagioni complicate, dopo che a Maranello è arrivato Charles Leclerc come suo nuovo compagno di squadra.

I vertici dell'Aston Martin però ritengono che Vettel possa trarre giovamento da un nuovo ambiente e il direttore tecnico Andy Green ha suggerito già lo scorso ottobre che il team potrebbe aiutarlo a "riscoprire il suo talento".

Szafnauer invece è convinto che Vettel e Stroll si motiveranno a vicenda. "E' estremamente emozionante per tutti i membri del team", ha detto in riferimento alla line-up 2021.

"Con Sebastian abbiamo un quattro volte campione del mondo, che ha esperienza nell'aiutare le squadre a diventare in grado di vincere gare e campionati".

"Ecco perché la sua è una firma molto importante per noi. Ha una mentalità vincente e senza dubbio tutti noi impareremo molto da lui in questo viaggio".

"Con Lance invece abbiamo un pilora giovane e di talento, reduce dalla sua miglior stagione e che ha fatto passi da gigante in ogni aspetto in gara".

"Sappiamo che se gli diamo gli strumenti giusti, è più che in grando di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

"Pensiamo anche che Sebastian tirerà fuori il meglio da Lance, con Lance che in cambio spingerà Sebastian a dare il massimo, quindi siamo contenti della nostra formazione 2021. E' la miscela ideale di esperienza, know-how vincente e talento".

Szafnauer ha ammesso che gestire il passaggio da Racing Point ad Aston Martin, pur non diluendo la comprovata capacità della squadra di fare molto con risorse limitate, non è stato un processo facile per il team.

"E' stato un compito mastodontico", ha detto. "E' facile dimenticare che abbiamo gettato le basi per una nuova era e per un'espansione globale molto impegnativa, bilanciando questi compiti con la nostra stagione di F1 di maggior successo fino ad oggi - tra cui una vittoria in gara e diversi podi lungo il percorso verso il quarto posto nel Campionato Costruttori".

"Tutti dovrebbero essere estremamente orgogliosi di questo risultato e credo che dimostri che, pur essendo questo un nuovo nome e una nuova identità di squadra, abbiamo mantenuto la forte spina dorsale che ci ha guidato attraverso alcuni momenti difficili fino a dove siamo oggi".

"Mentre una volta la sfida era quella di affermarci come la squadra più efficiente della griglia di partenza, ora c'è un'opportunità entusiasmante di affermarci come top team, pur mantenendo questa efficienza, per aggiungere un capitolo entusiasmante alla storia dell'Aston Martin".

Szafnauer ha anche suggerito che Aston possa puntare alle vittorie già nel 2021: "Con un nuovo nome, azionisti impegnati, nuovi investimenti ed un team esperto, crediamo di avere tutti gli ingredienti per competere per ottenere ancora più podi e, si spera, anche vittorie".

"E' l'inizio di un nuovo viaggio e percepisco un'energia in più nella squadra, con la determinazione di spingere le prestazioni più in alto che mai".

"Insieme ad alcune delle menti più creative del settore, dei piloti di talento ed allo spirito positivo che ci è servito così bene nel corso degli anni, abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti del futuro".