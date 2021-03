Aston Martin punta al Mondiale F1 in cinque anni

Il team di Silverstone sta entrando in una nuova era sotto al famoso marchio britannico e non ha nascosto di avere delle ambizioni elevate per quanto riguarda i suoi obiettivi futuri.

Parlando dopo che sono stati svelati i colori e le forme della AMR21, il team principal Otmar Szafnauer ha detto che l'obiettivo è quello di provare a portare a casa un titolo entro la metà degli anni 2020.

"E' molto più facile dire che lotteremo per vincere un Mondiale che farlo davvero", ha detto Szafnauer.

"Sono due le cose che devono accedere: abbiamo bisogno di un buon piano, per partire da dove siamo oggi ed arrivare ad essere dei contendenti al titolo, e poi lo dobbiamo eseguire. Ora siamo nel bel mezzo di questa pianificazione".

"Riuscirci richiederà sicuramente del tempo. Altre squadre in Formula 1 hanno detto di aver bisogno tra i tre ed i cinque anni per riuscirci e noi non siamo diversi".

"Nell'ultimo anno abbiamo pianificato la realizzazione della nuova factory, con nuove infrastrutture, e un posto per ospitare tutti sotto allo stesso tetto e far crescere la squadra. La costruzione è appena iniziata a Silverstone".

"Verso la fine del 2022, dovremo trasferirci e all'interno di quella factory troveremo degli strumenti all'avanguardia, che ci aiuteranno a progettare e sviluppare una macchina che sia degna di lottare per il Mondiale. Quindi ci vorranno alcuni anni".

"Se devo guardare al futuro, direi che ci vorrà un periodo compreso tra i tre ed i cinque anni".

Riflettendo su questo obiettivo, anche Sebastian Vettel ritiene che possa essere un lasso di tempo realistico, aggiungendo però che l'avvento del nuovo regolamento potrebbe anche accorciare il processo.

"Penso che sia un progetto a lungo termine se si vuole davvero vincere", ha spiegato. "Ovviamente se si guarda alla Mercedes, sono entrati nel 2010, ma poi hanno iniziato a vincere con il regolamento delle power unit, perché sono stati i più veloci ad adeguarsi".

"Quindi hanno avuto bisogno di cinque anni per realizzare quella che tutti consideravano la migliore. Questo è il tempo che ci vuole. Ma poi non è un risultato a cui riescono ad arrivare tutti".

"Ci sono tanti costruttori, ma alla fine uno solo può vincere. La Mercedes è stata la più forte per tanti anni, quindi tanto di cappello a loro, ma vuol dire anche che gli altri non sono stati abbastanza bravi".

Con l'introduzione del budget cap e di un nuovo regolamento tecnico a partire dal 2022, Vettel ha sottolineato che questo potrebbe avere un impatto sulla rapidità dei progressi.

"La Formula 1 sta cambiando, quindi potrebbe non esserci più bisogno di quei cinque anni. Forse si ridurranno, questa è la speranza di tutti e magari iniziare a salire sul podio non solo perché sei stato fortunato e davanti a te si sono ritirati i migliori. Vedremo come cambierà la Formula 1 nei prossimi anni".

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing