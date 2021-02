Aston Martin: la nuova monoposto si chiamerà AMR21

E' stata una giornata di annunci in casa Aston Martin. Il primo è stato quello del rinnovo della partnership con lo sponsor BWT, che dovrebbe comportare ancora qualche "spruzzata" di rosa su una monoposto che come colore dominante invece avrà il verde tipico del marchio britannico.

Il secondo, e probabilmente era anche quello più atteso da parte dei tifosi, è quello legato al nome della monoposto che sarà portata in pista da Lance Stroll, ma soprattutto dal nuovo arrivato Sebastian Vettel, che cercherà il riscatto dopo un ultimo anno in Ferrari a dir poco deludente.

Un breve video pubblicato sui social network ha svelato la sigla AMR21, che non è troppo difficile da decifrare: le tre lettere sono chiaramente l'abbreviazione di Aston Martin Racing, mentre il 21 sta ad indicare la stagione che sta per cominciare.

Ora l'attesa è tutta per il 3 marzo, quindi per mercoledì della settimana prossima, quando finalmente potremo ammirare la monoposto per intero, ma soprattutto gli attesissimi colori di un marchio che sta sicuramente generando tante aspettative in vista del suo ritorno sulla scena della Formula 1 dopo oltre 60 anni d'assenza.