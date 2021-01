Aston Martin: ecco il nuovo logo del team di F1

La Racing Point aveva fretta di prendersi la sua nuova "identità". Esattamente allo scoccare della mezzanotte, sul sito dell'Aston Martin è stato svelato il nuovo logo del team di Formula 1 del marchio britannico.

Una prima anticipazione, insieme alla creazione di un nuovo sito ufficiale, di ciò che vedremo nel mese di febbraio, quando sarà svelata la livrea delle monoposto che saranno affidate al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e a Lance Stroll.

Dopo 61 anni d'assenza dal Circus, il grande ritorno è già fissato per il 21 marzo 2021, quando si spegneranno i semafori del Gran Premio d'Australia, a Melbourne. Anche se non si tratta di un ritorno in assoluto, visto che negli ultimi anni il marchio era stato presente come sponsor sulle monoposto della Red Bull. Un team vero e proprio però è un'altra storia.

"La Formula 1 è una piattaforma estremamente potente che giocherà un ruolo chiave nella strategia di Aston Martin e nel percorso evolutivo dell’azienda. È uno sport veramente globale con un pubblico enorme che crediamo possa aiutare a far brillare ulteriormente il marchio e aumentare ulteriormente la sua desiderabilità in tutto il mondo" ha detto Lawrence Stroll.

"Questo è un marchio che ha già avuto un enorme successo negli sport motoristici internazionali di alto livello come la 24 Ore di Le Mans – e ora abbiamo l’opportunità di scrivere una nuova pagina nei libri di storia. E’ una prospettiva estremamente eccitante per chiunque sia un amante del marchio Aston Martin, per i fan della Formula 1 e dello sport stesso" ha aggiunto.

Il team principal, Otmar Szafnauer, ha proseguito: "Abbiamo avuto quasi un anno per prepararci e raggiungere questo momento e non vediamo l’ora di vedere la reazione quando finalmente sveleremo la nostra nuova identità come Aston Martin Formula One Team. Rappresentare un marchio così iconico è un enorme privilegio per ogni membro del team. Ci siamo guadagnati una meritata reputazione per aver puntato oltre l’orizzonte, quindi siamo fiduciosi di poter rendere orgoglioso il nome dell’Aston Martin fin dall’inizio".

"È l’inizio di un nuovo viaggio e posso percepire un’energia in più nella squadra, con la determinazione a spingere le prestazioni più che mai. In combinazione con alcune delle menti più creative del settore, una mentalità da vero corridore e lo spirito di volontà che ci ha servito così bene nel corso degli anni, abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti del futuro", ha concluso.