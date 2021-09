Aston Martin: c'è la conferma di Sebastian Vettel per il 2022

Sebastian Vettel rinnova con l'Aston Martin o si ritira? Questo è stato uno dei tormentoni che hanno caratterizzato gli ultimi dieci giorni nel paddock della Formula 1. Si vociferava di proposte della squadra di proprietà della famiglia a Stroll a diversi top driver, da Fernando Alonso a Daniel Ricciardo, ma alla fine nel 2022 sarà ancora il quattro volte campione del mondo ad affiancare Lance Stroll.

Stamani però la compagine di Silverstone ha annunciato appunto la conferma della sua intera line-up per la stagione 2022, con il canadese che quindi si appresta ad affrontare la sua quarta stagione con il team (nelle prime due era ancora Racing Point), mentre per il tedesco si tratterà della seconda, che gli permetterà quindi di toccare con mano le Formula 1 di nuova generazione che saranno introdotte il prossimo anno.

"Non vedo l'ora di correre con la nuova generazione di vetture di Formula 1. Il loro look è molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe fornirci delle vetture che possono stare molto più vicine tra loro rispetto al recente passato. E quindi probabilmente anche corse più emozionanti, che saranno fantastiche per i piloti ed i tifosi", ha detto Vettel.

"Questi cambiamenti sono così grandi che rappresenteranno un nuovo inizio per ogni squadre, quindi credo che saranno anche una grande opportunità per noi di Aston Martin Cognizant Formula One Team. Credo nella forza e nella crescita della nostra squadra, quindi non vedo l'ora che arrivi il 2022", ha aggiunto il 34enne, che nella sua prima stagione con Aston Martin è salito sul podio due volte, salvo vedersi poi cancellare il secondo posto dell'Ungheria per la nota vicenda della mancanza del litro di benzina imposto dal regolamento per le verifiche tecniche.

La permanenza di Stroll nel team era praticamente scontata, ma il pilota canadese non ha nascosto di essere contento di poter continuare a contare su un compagno di squadra esperto e veloce come Vettel.

"La prossima stagione inizierò il mio sesto anno in Formula 1, insieme al mio compagno di squadra Sebastian. Abbiamo iniziato questa avventura in Aston Martin insieme e non vedo l'ora di continuare il viaggio con lui anche l'anno prossimo", ha detto Lance.

"Non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare quest'anno, ma questo ha solo amplificato la nostra fame ed il nostro desiderio di successo per la prossima stagione. Ora, con il prestigio ed il sostegno di Aston Martin, oltre ai tanti sponsor che un marchio così importante ha attirato, siamo nella posizione ideale per migliorare le nostre prestazioni nel 2022".

Infine, il proprietario del team, Lawrence Stroll, si è detto convinto che questa line-up rappresenti il giusto mix per provare ad ambire a traguardi importanti nella prossima stagione.

"La prima stagione dell'Aston Martin ha avuto un inizio deludente, a causa dei cambiamenti regolamentari avvenuti durante l'inverno che hanno svantaggiato le due squadre che utilizzavano una filosofia aerodinamica low-rake. Ma negli ultimi mesi abbiamo fatto dei progressi e sia Lance che Sebastian hanno fornito delle prestazioni eccellenti, avendo anche la loro parte di sfortuna, ma per il 2022 siamo lieti di continuare con questo mix di gioventù ed esperienza".

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images