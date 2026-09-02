"L’Argentina merita la F1": Ben Sulayem spinge per tornare a Buenos Aires, ma c’è spazio in calendario?

In Argentina, così come in tutto il Sudamerica, lo sport è parte integrante dell’identità nazionale. Il pubblico sa riconoscersi nei propri simboli, sostenere chi li rappresenta e creare un legame unico, che rende il Paese una delle realtà con la tifoseria più “calda” al mondo. Una passione che si riflette anche nel motorsport, ambito in cui l’Argentina vuole tornare protagonista sia nel mondo delle due che delle quattro ruote.

Da mesi proseguono i lavori all’Autodromo Oscar e Juan Gálvez di Buenos Aires per completare il piano di trasformazione avviato all’inizio dell’anno, con l’obiettivo di ospitare la MotoGP nell’aprile del 2027. Quello sarebbe però solo il primo passo, perché la grande ambizione dell’Argentina è riportare la F1 nel Paese, tornando ad ospitare un GP che manca ormai dal 1998, quando vinse Michael Schumacher con la Ferrari.

Al di là dell’aspetto economico, mancava un simbolo. Qualcosa che sembrava assente fino alla fine del 2024, perché la promozione di Franco Colapinto in F1 ha riacceso il calore del pubblico. Nell’ultima esibizione con l’Alpine, qualche mese fa, non è mancata un’ondata d’affetto da parte dei tifosi, segnale di un grande entusiasmo. È quindi naturale che, in un momento in cui la F1 sta crescendo, anche l’Argentina voglia tornare a ritagliarsi uno spazio nel calendario.

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, precede David Coulthard, Williams FW17 Renault, GP d'Argentina del 1995 Foto di: Motorsport Images

C'è il supporto della FIA e di Mohammed Ben Sulayem

Ma un ritorno è davvero fattibile? In occasione del Congresso americano della FIA, che si è tenuto in questi giorni proprio a Buenos Aires, Mohammed Ben Sulayem ha incontrato il Presidente argentino, Javier Milei, discutendo anche dell’ipotesi di riportare la F1 o il WRC nel Paese, per quanto il compito spetti ai detentori commerciali e non alla Federazione.

“Sosterrò l’iniziativa volta a organizzare una gara di F1 o del WRC in Argentina. L’Argentina merita di far parte del calendario di F1? La risposta è sì. Ha una storia, ha un passato di successi; la prima gara si è svolta qui nel 1953", ha dichiarato il Presidente della FIA in un’intervista sull’argomento a un’emittente nazionale (A24).

Lavori all'Autódromo de Buenos Aires

"Il rally si fece per la prima volta nel 1980, è un evento importante. C’è amore per gli sport motoristici e la situazione economica è buona; l’Argentina ora sta meglio. Quindi sappiamo che è fattibile", ha poi aggiunto Ben Sulayem, mostrando grande supporto per il ritorno in calendario di un Paese che, comunque, ha radici profonde con il motorsport.

A molti piacerebbe rivedere l’Argentina in calendario, ed è anche per questo che non manca il sostegno della Federazione, intenzionata a espandere e rilanciare il mondiale WRC, recentemente passato sotto una nuova proprietà. Non sorprende che Ben Sulayem abbia citato proprio il Mondiale Rally, una categoria che oggi ha bisogno di nuova linfa in un momento delicato per la sua stabilità e la sua attrattiva globale.

La MotoGP come rampa di lancio per il sogno F1

Ma perché si realizzi anche il ritorno in F1 i parametri che si devono incastrare sono più complessi: “Ora, al di là dell’aspetto emotivo, c’è anche il lato razionale quando si parla del calendario di F1. L’Argentina se lo merita? Sì, ma c’è un processo da seguire, c’è un piano aziendale e un numero limitato di posti disponibili. Se entra l’Argentina, qualcun altro dovrà uscire", ha aggiunto Ben Sulayem.

Watch: Buenos Aires avanza con los planes para transformar su circuito local en un escenario de F1

L’Argentina insegue ormai da anni un ritorno in F1, cavalcando l’onda dell’entusiasmo generata da Franco Colapinto, ma un ingresso nel calendario resta difficile nel breve termine per diversi motivi. Prima di tutto, mancavano le strutture: all’Autodromo Oscar e Juan Gálvez i lavori procedono a pieno ritmo, non solo per intervenire sulla pista, ma anche sulle infrastrutture, con sottopassi e tribune completamente rinnovati.

La F1 vuole assicurarsi che attorno a un Gran Premio ci sia un ambiente moderno e adeguato. È un tema che si è visto con Budapest e con Monza, i cui rinnovi sono stati vincolati anche al rifacimento delle strutture. In Argentina si sta lavorando proprio in questa direzione e la MotoGP è vista come una rampa di lancio, ma non è affatto scontato che gli interventi in corso siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

Poi c’è il nodo più delicato: quando potrebbe entrare in calendario e con quale prospettiva? Negli ultimi anni, salvo rare eccezioni, la Formula 1 ha siglato contratti di lunga durata per garantire stabilità al calendario. Una scelta logica, che però complica ulteriormente la possibilità di trovare spazio per l’Argentina nel breve periodo, rendendo il ritorno un obiettivo più di medio-lungo termine che una possibilità immediata.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ma c'è spazio e un interesse a lungo termine?

Per far spazio all’Argentina, come ha ricordato Ben Sulayem, un altro Gran Premio dovrebbe lasciare il calendario ed è difficile pensare che si possa arrivare a 25 gare. Al momento, tolto Zandvoort che è già stato sostituito, non ci sono contratti in scadenza nel breve periodo. I primi a terminare saranno quelli di Portimao, Città del Messico e Singapore, ma le ultime due sedi hanno già manifestato un chiaro interesse a rinnovare.

Questo significa che, salvo cambiamenti significativi nel calendario, è difficile immaginare un ingresso dell’Argentina prima del 2029. Ci sono già stati dei contatti che, però, non sono avanzati. Inoltre, la F1 ha già manifestato un interesse nell'espandersi in Africa o nel continente asiatico, dove si ritiene ci siano maggiori margini di crescita.

Oltre al momento dell’eventuale ingresso, resta un altro tema: per quanto tempo? La F1, negli ultimi anni, ha privilegiato accordi di lunga durata per garantire stabilità al calendario. È logico che voglia legare il proprio interesse a un piano industriale solido, sostenuto da investimenti costanti nelle strutture, non a un entusiasmo temporaneo per il pilota di casa, il cui futuro nella massima serie non è ancora consolidato, soprattutto se il primo slot disponibile non dovesse arrivare prima del 2029.