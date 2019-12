Antonio Giovinazzi: un 2020 da... testimonial Sparco

Con la riconferma al volante dell'Alfa Romeo Racing per il 2020, gli impegni di Antonio Giovinazzi per il 2020 si sono moltiplicati. Dopo una seconda parte di campionato del mondo in crescendo, che lo ha anche visto in testa per alcune tornate al Gran Premio di Singapore, il pilota pugliese è divenuto il volto della nuova campagna Sparco per la prossima stagione.

“In Formula 1 ogni dettaglio va curato alla perfezione e un pilota oggi per essere competitivo e performante non deve lasciare nulla al caso. Sparco mi offre con la sua tuta Prime+ ultraleggera e con l’abbigliamento tecnico una perfetta combinazione di performance e comfort, che mi consente di concentrarmi al meglio sulla guida”, spiega Antonio.

L'azienda di Volpiano rappresenta l'eccellenza in fatto di abbigliamento tecnico per quanto riguarda le varie sfaccettature del motorsport in ogni sua forma. Oltre a vestire e proteggere Giovinazzi, Sparco è legata ad Alfa Romeo e McLaren, andando a fornire una vasta serie di prodotti che vanno oltre la “semplice” - in realtà frutto di studi accuratissimi – tuta ignifuga.

Come abbiamo visto in occasione del GP d'Italia, Sparco ha studiato e brevettato un sistema di cinture di sicurezza all'avanguardia, leggerissime e ultraresistenti: un vero punto di riferimento per la categoria.

Ma non solo: in aggiunta ai materiali top class come tuta, scarpe e underwear della linea Prime+ - il tutto ovviamente omologato FIA 8856-2018 – Sparco fornisce anche agli addetti dei team di riferimento materiale all'avanguardia, vestendo e proteggendo dai meccanici ai team principal.