Ben Sulayem: "Andretti è l'unica squadra a essersi proposta di entrare in F1"

All'inizio del mese, il presidente della FIA Ben Sulayem aveva twittato di voler esplorare la possibilità di ampliare la griglia di partenza della Formula 1, aprendo il processo di manifestazione interesse per potenziali nuovi team.

A ciò ha fatto seguito l'annuncio da parte di Andretti di una nuova partnership con General Motors, con cui sarebbe nata la Andretti Cadillac Racing e il cui progetto era quello di unirsi alla griglia di F1 in futuro.

I piani di Andretti sono stati finora accolti con una reazione tiepida dal paddock, con la stessa F1 che ha rilasciato una dichiarazione in cui veniva affermato che vi erano anche altre parti interessati, seppur meno visibili, a unirsi alla griglia.

Parlando a Motorsport.com in occasione del Rally di Monte Carlo, Ben Sulayem ha commentato la reazione all'invito di manifestazione di interesse: "Per noi, direttamente, è Andretti", precisando che "finora" è stata l'unica squadra ad essersi fatta avanti.

L'anno scorso Ben Sulayem aveva avuto degli incontri con il boss di Andretti Global, Michael Andretti, e con suo padre, il campione del mondo del 1978 Mario, per discutere dei loro piani d'ingresso in F1. Il Presidente della FIA ha detto di essere stato "molto chiaro" sulla necessità di lavorare con un grande costruttore automobilistico.

Sebbene l'aggiunta di GM ai piani di Andretti per la F1 abbia suscitato un certo incoraggiamento nei confronti della proposta, rimangono dubbi su quanto la casa automobilistica americana potrebbe essere effettivamente coinvolta nel progetto attraverso questa partnership.

Ben Sulayem ha rivelato di aver avuto un "buon incontro" con il presidente della General Motors, Mark Reuss, prima che il consiglio di amministrazione del costruttore statunitense desse il via libera, e si è chiesto come si possa negare a un marchio così importante un posto sulla griglia di partenza.

"Come possiamo dire di no a un grande costruttore?", ha detto spiegato Ben Sulayem.

"Parliamo degli Stati Uniti, abbiamo tre gare lì. Ma io non sono stato eletto per fare soldi, sono stato eletto per sostenere il motorsport, chiaramente".

Mohammed ben Sulayem, Presidente FIA Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ben Sulayem ha espresso chiaramente il desiderio di portare nuovi team in F1, ritenendo che un'espansione della griglia sarebbe vantaggiosa per la categoria. Ma molte delle squadre esistenti sono preoccupate dall'impatto che l'aggiunta di nuove scuderie potrebbe avrebbe sui loro premi in denaro.

"Potrebbero dire: 'Oh, così ci prendiamo la nostra fetta di torta'", ha detto Ben Sulayem.

"Sì, per loro, ma cosa volete? Magari buttare fuori cinque squadre e avere più soldi? Si possono avere entrambe le cose".

"Voglio che abbiano successo, ma per avere più soldi e meno soldi... Voglio dire che il budget cap è stato efficace, e stiamo cercando di renderlo più efficiente. Immaginate avere 145 [milioni] per tutti".

"Ma non posso bloccare un costruttore. Immaginate se lo facessi. È sbagliato".

Le tensioni con il Circus sono cresciute anche negli ultimi giorni, dopo che Ben Sulayem ha messo in discussione una presunta valutazione di 20 miliardi di dollari della F1, a suo dire "esagerata".

Ciò ha spinto i dirigenti della F1 a inviare una lettera dal proprio ufficio legale alla FIA, accusando Ben Sulayem di "interferire" con i diritti commerciali della serie.