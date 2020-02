Anche Williams e Haas in pista a Barcellona per il filming day

Giornata a dir poco affollata al Montmelo di Barcellona. La prima sessione di test pre-stagionali di Formula 1 inizierà il 19, dunque mercoledì, ma sulla pista catalana questa mattina qualche team di F1 sta offrendo un gustoso antipasto di ciò che sarà tra poche ore, anche se a porte chiuse.

Renault F1, Williams e Haas F1 stanno condividendo la pista del Montmelo per sfruttare i 100 chilometri offerti dal regolamento per i filming day. Le 3 squadre hanno così fatto esordire le nuove monoposto 2020 per verificare che queste, dopo la costruzione avvenuta in fabbrica, siano effettivamente pronte a prendere parte ai test.

Per la Renault è entrato in pista Esteban Ocon, ma la cosa più importante è che il francese ha potuto già guidare la R.S.20, ossia la monoposto vista solo distrattamente in rendering alla presentazione (?) di Parigi.

La Williams, invece, ha deciso di sfruttare interamente la giornata di oggi per svelare forme e colori della FW43, per poi spedirla subito in pista. Si tratta di una macchina molto differente dalla progenitrice, che ha il compito di permettere alla squadra di Grove di abbandonare il fondo della classifica e imitare quanto fatto nel 2019 dalla McLaren.

Al volante della FW43, nel corso della mattinata, c'era George Russell, alla seconda stagione della carriera in Formula 1 sempre con la Williams. Per il momento l'esordiente Nicholas Latifi è relegato ai box a guardare l'operato del compagno di squadra.

Infine, dopo averla vista in rendering diffusi all'inizio della scorsa settimana, oggi abbiamo potuto ammirare le fattezze della Haas VF-20. A far esordire la monoposto americana, dotata inoltre di una nuova livrea dopo l'addio burrascoso con l'ormai ex sponsor Rich Energy, è stato Romain Grosjean.