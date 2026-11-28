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F1 | Anche Hankook oltre a Bridgestone vuole entrare nella corsa per la fornitura esclusiva delle gomme

Pirelli si appresta ad affrontare la concorrenza del fornitore di pneumatici del World Rally Championship, oltre che della Casa giapponese, quando il prossimo anno si aprirà il bando di gara per la Formula 1

Stuart Codling

Pubblicato: 28 nov 2026, 10:31

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C'è un'altra dimostrazione lampante della portata globale e della popolarità in continua crescita della Formula 1 il fatto che sia emerso un altro serio contendente per concorrere al bando di gara della di fornitura di pneumatici esclusiva.

Pirelli è subentrata a Bridgestone come fornitore unico di pneumatici della F1 nel 2011 e per gran parte del suo primo decennio ha incontrato ben poca concorrenza organizzata al momento dei rinnovi. Questo è cambiato negli ultimi anni. Dopo aver lasciato la F1 nel 2010, citando i costi e un "riallineamento strategico" in seguito alla crisi finanziaria globale, Bridgestone si è rifatta avanti durante la più recente procedura di gara nel 2023, ed è noto che stia preparando un'offerta per la prossima.

Ora Motorsport.com apprende che Hankook, fornitore esclusivo di pneumatici del World Rally Championship, sta preparando un'offerta per il bando che si aprirà il prossimo anno per l'era post-2028 della F1. In precedenza era stata una concorrente senza successo nel 2018 per il contratto relativo al 2020-23, poi prorogato di un anno a causa della pandemia.

L'attuale contratto di Pirelli va dal 2025-28, poiché l'azienda – insieme alla FIA e a F1 – ha esercitato di comune accordo una clausola di proroga di un anno lo scorso giugno. Durante l'ultima procedura di gara, la stabilità tecnica nella transizione verso una nuova formula in questa stagione era considerata particolarmente importante. Considerati i cambiamenti pensati per il 2030, i potenziali offerenti dovranno assicurare alla FIA di poter garantire gli standard richiesti.

Mentre la FIA valuta le offerte in base alla preparazione tecnica dell'offerente, alle credenziali di sostenibilità e alla capacità operativa di gestire senza intoppi il processo di fornitura, F1 ha voce nella decisione finale per le ragioni commerciali. Pirelli è un investitore vistosamente importante nella cartellonistica a bordo pista, oltre a facilitare con il programma ‘Hot Laps’ delle opportunità ai VIP presenti nel paddock.

Hankook ha già svolto un piccolo ruolo nei weekend dei GP come fornitore della W Series nel 2021 e 2022. L'azienda sudcoreana è coinvolta nel motorsport da oltre tre decenni, in vari periodi come fornitore esclusivo del DTM, insieme alle serie regionali F3 e F4. Ha fornito le monoposto dell'era Gen3 della Formula E dal 2022-26 prima che Bridgestone rilevasse quel contratto.

Steven Cho (a destra) responsabile competizioni Hankook, Wheatley di Hyundai, è stato visto a diversi GP di F1

Foto di: Getty Images

È stata nominata fornitore unico di gomme del World Rally Championship nel 2025 e quest'anno è stata indicata dalla FIA come membro del ‘global partner programme’ dell'organo di governo.

Rappresentanti, tra cui il CEO di Hankook Competition, Steven Cho, hanno partecipato a diversi GP nelle ultime due stagioni, in ultimo allo scorso fine settimana a Las Vegas. Risulta che l'azienda abbia già effettuato test di pneumatici prototipo con una ‘mule car’ basata sulla F2, e che siano previsti ulteriori test con un focus specifico sugli pneumatici da bagnato con una scia d'acqua più stretta.

Correre sul bagnato è attualmente problematico perché, sebbene le gomme da bagnato 'extreme' siano molto efficienti nello spostare l'acqua superficiale, la scia che ne deriva tende a ridurre la visibilità al punto da rendere inevitabile una bandiera rossa.

Avendo fornito due importanti campionati mondiali FIA negli ultimi anni, oltre ad aver instaurato legami molto più stretti con l'organo di governo, ciò renderebbe questa offerta molto più credibile della precedente. La Formula E è un biglietto da visita importante, poiché i suoi obiettivi ambientali richiedono solo due diverse mescole di pneumatici, entrambe realizzate con materiali sostenibili. Per la Pirelli la sostenibilità è stata la mossa decisiva nell'ultimo bando di gara, poiché si è impegnata a introdurre in F1 pneumatici certificati dal Forest Stewardship Council dal 2024 in poi.

Sebbene abbia sede in Corea del Sud, Hankook dispone di un centro R&D ad Hannover, in Germania, e di una fabbrica in Ungheria attualmente sottoposta a un'espansione da 450 milioni di euro. Pirelli produce i suoi prodotti motorsport, inclusi gli pneumatici di F1, insieme ai normali pneumatici stradali nel suo stabilimento in Romania e come back up a Izmit, in Turchia.

Una task force interna di 44 persone è già stata costituita per il progetto Hankook, secondo quanto appreso da Motorsport.com.

Qualsiasi azienda che entri nella procedura di gara affronta una sfida significativa perché presenterà un'offerta per arrivare nel quarto anno dell'attuale regolamento tecnico, quindi dovrebbe costruire un prodotto molto convincente per dimostrare di poter almeno eguagliare quanto già esiste.

Le gomme attuali devono soddisfare una serie di requisiti complessi e spesso contraddittori: devono essere robusti dal punto di vista termico e strutturale, ma con una curva di degrado definita per favorire lo spettacolo e la varietà strategica. L'esperienza degli ultimi 15 anni dimostra quanto sia facile eccedere in un senso o nell'altro.

Hankook è stata fornitrice di gomme della Formula E a supporto dell'era Gen 3

Foto di: Getty Images

"Pirelli è stata per molti anni un partner importante del campionato mondiale FIA F1, fornendo costantemente un elevato standard di prestazioni, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport", ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem quando l'estensione del contratto è stata annunciata a giugno. "Questa estensione fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato".

Questo, insieme alla prevalenza del branding Pirelli attorno alle piste, dipinge un quadro chiaro di ciò che qualsiasi offerente deve mettere sul piatto: tasche piene e la garanzia che quando verranno montati i suoi pneumatici, nessuno noterà alcuna differenza se non il marchio sulla spalla...

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