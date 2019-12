Analisi tecnica 2019: Ferrari vs Mercedes

Il Campionato del Mondo 2019 di Formula 1 ha visto la Mercedes aggiudicarsi per la sesta volta consecutiva sia il titolo piloti che quello costruttori. La scuderia tedesca, tuttavia, in occasione dei test di Barcellona di febbraio ha dovuto fare i conti con una Ferrari parsa quantomai in stato di grazia, ma il Cavallino ha dovuto arrendersi ben presti a causa di un dominio schiacciante degli uomini di Toto Wolff.

In questo video andiamo a ripercorrere tutte le principali evoluzioni tecniche portate in pista dalle due protagoniste della stagione, la Mercedes W10 e la Ferrari SF90