Alpine A522 | Szafnauer: "Con ciò che abbiamo, arriveremo a vincere"

Il 2022 di Alpine è scattato nel tardo pomeriggio di oggi con la presentazione della A522 che sarà affidata a Fernando Alonso ed Esteban Ocon, ma la squadra di Enstone ha potuto sfoggiare il nuovo team principal, Otmar Szafnauer, arrivato poche settimane fa dopo anni di servizio tra Force India, Force India Racing Point, Racing Point e Aston Martin Racing.

Per Alpine la nuova era inizia sotto una nuova guida, quella del manager americano di origine rumena, ormai in Formula 1 dal lontano 1998. In quell'anno Szafnauer diventò direttore delle operazioni del team BAR (British American Racing), poi venne promosso a vicepresidente dello sviluppo delle competizioni di Honda e membro del consiglio del team Honda F1. Successivamente la storia è nota, perché iniziò la sua avventura con Force India.

Otmar, inizia la tua avventura da team principal con Alpine dopo tanti anni a Silverstone. Come ti senti?

"Sono estremamente orgoglioso di far parte del team BWT Alpine F1 come team principal. Sono grato a Laurent Rossi per la fiducia che ha riposto in me con questo ruolo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Conosco molto bene questo team perché è sempre stato un agguerrito avversario dei team in cui lavoravo prima. So quanto sono buone le strutture che ha e ancora di più quanto può migliorare. Lo staff e i due piloti sono davvero di alto livello, quindi non vedo l'ora di mettermi al lavoro".

Avrai di nuovo l'opportunità di lavorare con Ocon e potrai anche lavorare con Alonso. Cosa ne pensi?

"Conosco molto bene Esteban dalle sue due stagioni in Force India. Allora era giovane, grezzo, estremamente talentuoso e molto veloce in pista. In effetti da allora non è cambiato molto. Non ci sono dubbi legati al suo talento e sono stato molto felice e orgoglioso di vederlo vincere il suo primo gran premio in Formula 1 l'anno scorso. E' bello averlo con noi perché abbiamo già un buon rapporto. Per quanto riguarda Fernando, tutti conoscono le sue qualità eccezionali. La sua esperienza è inestimabile e credo sinceramente che la coppia piloti del nostro team sia tra le più forti della griglia. Sarà bello lavorare con una leggenda del motorsport con Fernando e avere anche Esteban".

Quali qualità cercherai di portare alla squadra dalle tue precedenti esperienze?

"Le capacità di leadership sono fondamentali per il successo, sia nello sport, nella Formula 1 o in qualsiasi altro business. Non è mai facile, ma è questo che rende la sfida davvero eccitante. Credo fortemente nella passione, nel collettivo e nel rispetto degli individui. Dobbiamo essere appassionati di ciò che facciamo, non importa quale sia il compito. La chiave per una squadra di successo è e sarà sempre il lavoro di squadra. Controlleremo ciò che possiamo fare, ci godremo la nostra avventura e cercheremo di assaporare ogni gara, perché è questo il nostro obiettivo. Come squadra siamo tutti concorrenti ed è per questo che amiamo lavorare in Formula 1. Con questa passione e il lavoro di squadra, so che arriveremo al successo".

Cosa pensi dall'Alpine A522? Cosa ti aspetti?

"Questo periodo dell'anno è sempre pieno di aspettative. Questo è stato amplificato in questa stagione mentre la F1 entra in una nuova era. Non vedo l'ora di vedere la A522 in pista e di vedere quanto possiamo sviluppare il nostro pacchetto nel corso dell'anno. E' un momento fantastico, perché si smette di parlare e si inizia a fare le cose. Tutto il duro lavoro che abbiamo fatto nella progettazione e nella creazione della monoposto sta pagando. Quindi sono molto orgoglioso di unirmi a questo team e di far parte della sua transizione verso i progressi futuri che ha pianificato".