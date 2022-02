Alpine A522 | La scheda tecnica della F1 2022 di Alonso e Ocon

Carica lettore audio

Si chiama A522 ed è la Alpine con la quale Fernando Alonso ed Esteban Ocon scenderanno in pista per la stagione 2022 di Formula 1.

Dotata della power unit RE22, la monoposto francese si presenta in griglia con una livrea che incorpora il rosa del nuovo sponsor BWT nel blu metallizzato con cui aveva esordito nella passata annata.

In casa Renault dodici mesi fa hanno dato il via al progetto del marchio sportivo Alpine per la F1 e grazie ai cambi regolamentari si proverà a ritornare nelle parti alte della classifica, dopo alcune buone cose mostrate nel 2021 fra cui un successo ottenuto da Ocon in Ungheria.

In attesa di scoprire tutti i dettagli che gli esperti Giorgio Piola e Franco Nugnes illustreranno nella loro immancabile analisi tecnica, vediamo la scheda con le informazioni di base della nuova A522.

ALPINE A522-RE22 - SCHEDA TECNICA

Telaio: Monoscocca in fibra di carbonio e alluminio a nido d'ape, prodotta da BWT Alpine F1 Team e progettata per la massima resistenza con il minimo peso. Centralina Renault E-Tech 2022.

Sospensione Anteriore: Wishbone in fibra di carbonio con bilanciere interno azionato da sistema push-rod. Questo è collegato alla barra di torsione e ammortizzatori montati all'interno della parte anteriore della monoscocca. Montanti in alluminio e cerchi BBS in magnesio, copriruota standard.

Sospensione Posteriore: Wishbone in fibra di carbonio con barre di torsione azionate da sistema pull-rod. Montanti in alluminio e cerchi BBS in magnesio, copriruota standard.

Trasmissione e idraulica: Cambio semiautomatico a 8 marce + retro. Sistema "Quickshift" ad azionamento idraulico che massimizza la velocità e la consistenza delle cambiate con un differenziale a controllo idraulico. Alimentazione idraulica per l'azionamento della centralina, servosterzo, DRS e frizione.

Impianto di alimentazione: Cella in kevlar rinforzata in gomma.

Elettronica: Centralina ECU standard fornita da MES-Microsoft.

Impianto frenante: Dischi e pastiglie in carbonio. Pinze e pompe Brembo con sistema brake-by-wire integrato.

Abitacolo: Sedile anatomico rimovibile in carbonio, con cintura di sicurezza a sei attacchi e gruppo zavorrato fino a 80 kg. Il volante integra le palette del cambio, della frizione, il DRS e il display del pilota.

Peso complessivo: 795 kg, con pilota, telecamere e zavorra

SPECIFICHE TECNICHE RENAULT E-TECH RE22

Cilindrata: 1.6L V6

Numero di cilindri: 6

Giri motore max: 15.000rpm

Turbo: Singolo, pressione di sovralimentazione illimitata (tipico 5 bar abs)

Carburante: 100kg/h

Quantità consentita: max 110kg

Configurazione: 90° V6

Alesaggio: 80mm

Corsa:53mm

Altezza: 90mm

Numero di valvole: 4 per cilindro, totale 24

Carburante: Iniezione diretta

RECUPERO DELL'ENERGIA

MGU-K: Max 50.000rpm

Potenza MGU-K: Max 120kW

Energia recuperata MGU-K: Max 2 MJ/giro

Energia rilasciata MGU-K: Max 4 MJ/giro

MGU-H: >100.000rpm

Energia recuperata MGU-H: Illimitata

INFO GENERALI

Peso: Min 150kg

Power Unit: 3 ICE/Turbo/MGUH/MGU-K, 2 ES/CU e 8 scarichi per pilota

Potenza totale: più di 950 CV