Alpine A522 | Fry: "La nuova power unit ci ha dato più libertà"

Carica lettore audio

Pat Fry è uno dei tecnici più esperti dell'intera griglia della Formula 1. E per l'ingegnere britannico l'arrivo in Alpine, datato 2020 (quando ancora era marchiata Renault), è stato una sorta di chiusura del cerchio, visto che la sua avventura nel Circus era iniziata nel 1987 alla Benetton, uno dei tanti marchi che sono passati per la sede attuale di Enstone.

Nel suo passato ci sono però anche due parentesi di spessore in McLaren ed in Ferrari, con una parentesi di ben 17 anni a Woking prima dell'approdo a Maranello nel 2010. Nel 2016 c'è stato anche un passaggio alla Manor, prima di un breve ritorno alla McLaren (2018) e dell'approdo ad Enstone. Vista proprio la sua vasta esperienza, non ci si deve stupire che nel 2022 sia stata affidata a lui la direzione tecnica e quindi la guida del progetto A522, basato sul nuovo regolamento ad effetto suolo della Formula 1, del quale ha parlato nel giorno in cui è stata mostrata per la prima volta, a poche ore dal debutto in pista nei test collettivi di Barcellona.

Quanto sono grandi i cambiamenti delle regole in vista del Mondiale 2022?

"Molto semplicemente, si tratta di una massiccia revisione del regolamento tecnico per quest'anno, su cui la Formula 1 sta lavorando da cinque anni o più. Ho visto una serie di grandi cambiamenti di regole nella mia carriera in Formula 1 e questo è certamente tra i più grandi in termini di complessità e di quanto siano restrittivi i regolamenti. Quando ho iniziato in Formula 1 il libro delle regole era relativamente breve e ora è molto esteso! Il concetto principale del cambiamento è quello di rendere più semplici i sorpassi e permettere alle vetture di correre più vicine, anche se, la complessità delle regole limita pesantemente ciò che possiamo fare aerodinamicamente. Sarà interessante vedere le 10 diverse versioni delle monoposto, dato che ogni squadra porta la propria interpretazione in pista. Naturalmente, c'è sempre l'opportunità di vedere cose giuste o sbagliate, quindi sarà intrigante vedere cosa hanno inventato i nostri rivali".

Come avete affrontato questi cambiamenti regolamentari nel progettare e sviluppare la A522?

"Con qualsiasi serie di regole, si inizia da un foglio di carta bianco. Il nostro lavoro è quello di scavare nella formulazione di ciò che significa ogni regola e poi vedere come possiamo sfruttarla all'interno di ciò che è legale. Più persone hai, più idee puoi generare e più terreno puoi coprire. I cambiamenti delle regole sono sempre eccitanti dal punto di vista del design, ma bisogna rimanere ragionevoli e realistici. La performance in Formula 1 si riduce a tre cose: le persone, gli strumenti con cui devono lavorare e le metodologie. Sappiamo che queste regole sono piuttosto restrittive. Abbiamo fatto il meglio che potevamo e tutti nel team hanno fatto un ottimo lavoro. Continueremo a migliorare questi tre pilastri fondamentali e l'obiettivo è quello di continuare a progredire".

Quali sono state le principali sfide nel preparare questa stagione?

"In termini di vettura, l'area chiave per quest'anno per ogni squadra è ottenere il massimo dal fondo, che ha bisogno di lavorare molto vicino al suolo e, allo stesso tempo, è necessario ottenere il flusso d'aria più pulito possibile per la parte posteriore della vettura. C'è stata anche una grande quantità di lavoro a Viry per produrre una power unit completamente nuova per quest'anno, prima che le sue specifiche vengano omologate fino alla fine del 2025. Inoltre, la stretta collaborazione tra Viry ed Enstone sul confezionamento della power unit ci ha permesso una certa libertà in più nel modellare il resto della vettura, per sfruttare meglio le ultime normative tecniche. Mantenere la vettura al limite di peso è sempre una sfida, resa particolarmente difficile quest'anno con il grande aumento dei test di carico del telaio per la sicurezza, che sono, naturalmente, per un'ottima ragione. C'è anche il regolamento finanziario, con il budget cap da affrontare, e questo presenta una serie di idee e strategie per lo sviluppo della vettura, che stiamo cercando di capitalizzare".

Quanto saranno simili le vetture di Formula 1 del 2022?

"Mi aspetto che ci siano molte differenze tra le auto, soprattutto all'inizio, quando vedremo per la prima volta come abbiamo interpretato il regolamento. Alcune parti sono abbastanza impostate, come l'ala posteriore e l'ala anteriore. Sono sicuro che ci saranno alcuni concetti interessanti che vedremo da altre squadre, che valuteremo alla base dopo i test, e credo che faranno la stessa cosa anche le altre squadre. E' tutto parte dell'eccitazione quando si esce fuori dal box per la prima volta nei test. Naturalmente, siamo tutti impazienti di vedere la A522 in pista e vedere andare a buon fine tutto il duro lavoro fatto ad Enstone e Viry negli ultimi due anni".

Alpine A522 Photo by: Alpine